To je nov Suzukijev adut, izdelovali ga bodo Madžari

Suzuki predstavlja drugo generacijo modela S-cross, ki je dobil občutno oblikovalsko osvežitev in je v primerjavi s predhodnikom navzven še bolj podoben klasičnim športnim terencem.

Suzukijev kompaktni športni terenec v drugo generacijo vstopa z močno spremenjenim sprednjim in zadnjim delom. Izstopajo zadnje luči, spredaj pa spominja na Suzukijeve (in tudi Toyotine) modele. S-cross stavi na praktičnost in uporabnost, enako tudi na obljubljeno nižje lastniške stroške kot pri neposredni konkurenci.

Na voljo tudi s štirikolesnim pogonom

Osnovni motor bo 1,4-litrski bencinski, ki bo opremljen z 48-voltnim blagohibridnim sistemom. To je nadgradnja sistema, ki ga Suzuki že ponuja v manjših modelih swift in ignis. Pri boljših različicah bo na voljo tudi štirikolesni pogon. Osnovni šeststopenjski ročni menjalnik bo mogoče nadgraditi tudi v šeststopenjsko samodejno različico.

Novega S-crossa bodo skupaj z vitaro izdelovali v tovarni v Esztergomu na Madžarskem blizu meje s Slovaško.

Foto: Suzuki

Foto: Suzuki

Foto: Suzuki

Foto: Suzuki