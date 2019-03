To je najnaprednejša in inovativna znamka med traktorji

Traktorji so danes nepogrešljiva pomoč v kmetijstvu in gozdarstvu. Ampak ni bilo vedno tako. Prek stoletij se je delo kmetov pri setvi in žetvi na njivah bistveno spremenilo. Delo je bilo nekoč precej bolj težko, saj je bilo odvisno od lastnih rok in pomoči vlečnih živali. Komaj z izumom parnega stroja in pozneje motorja z notranjim izgorevanjem so nastali tehnični pogoji da se zamenja živalska moč v kmetijstvu.

Prvi traktor je bil izdelan v USA. Leta 1889 je v ZDA John Froelich v mestu Froelich, Iowa, na podvozje lokomobila namestili Ottov enovaljni motor z notranjim izgorevanjem, ki je zmogel vsega 15 kW (20 KM) in je bil izdelan v podjetju Charter Gas Engine Co., v Sterlingu v državi Illinois.

Njegova največja hitrost je bila 5km/h. Imel je dve prestavi, eno naprej in eno nazaj. Sistem za vžig zmesi zraka in goriva v valju motorja je bil baterijski. Motor z dvema velikima vztrajnikoma je bil nameščen na podvozju iz kovine in lesa.

Danes so traktorji napredovali v enormnih razsežnostih. Za traktorje današnjega časa je značilna vrhunska mobilnost, nenehne novosti in napredki, ki iz dneva v dan premikajo nove meje smernic razvoja.

Same, eden izmed vodilnih proizvajalcev traktorjev na svetu, je zaradi svoje zmogljivosti in vsestranske uporabe zelo priljubljen pri kmetovalcih ter najnaprednejša inovativna znamka med traktorji. Italijanska znamka, eden izmed vodilnih proizvajalcev traktorjev na svetu, je zaradi svoje zmogljivosti in vsestranske uporabe zelo priljubljen pri kmetovalcih ter najnaprednejša inovativna znamka med traktorji.

Proizvajalec traktorjev SAME Treviglija iz Italije je že od nekdaj – od leta 1927 skrbel za vrhunsko kakovost izdelkov in skozi več kot 80 letno tradicijo mu je to prav gotovo tudi uspelo.

Sicer pa se prepričajte sami. Uporabnost traktorja SAME sega na vsa delovna področja, kot so: sadjarstvo, vinogradništvo, vrtovi, splošna uporaba in zahtevni teren, zahtevnejša poljska dela in industrijska dela, gozdarstvo.

Prednosti blagovne znamke SAME so vrhunska kakovost, varnost in zanesljivost, minimalna poraba goriva, velik izbor dodatne opreme za namen uporabe in dolga življenjska doba.

Same ponuja široko paleto modelov traktorjev za vsak okus in potrebo. Z motorji moči od 35 – 270 KM zagotavlja potrebno delovno moč v vsakem trenutku, v vsaki situaciji in na vsakem terenu. Velika izbira univerzalnih priključkov, tehnične inovacije in 80 letna tradicija pa so dodatni razlogi za razmislek o izbiri traktorja proizvajalca SAME.

Traktorji SAME tudi v Komendi Traktorje SAME lahko pobliže spoznate tudi na spomladanskem kmetijsko-obrtnem sejmu v Komendi, ki letos poteka od 12. do 14. aprila.

Med široko poleto prodajnega asortimana traktorjev znamke Same posebej izstopata dva – Frutteto in Dorado.

Same je specialist na področju sadjarsko-vinogradniških traktorjev. Frutteto je prava izbira za resne sadjarje, vinogradnike in ostale kmetovalce. Traktor je bil večkrat nagrajen kot specializiran traktor leta. Na voljo je veliko različnih modelov in veliko dodatne opreme, namenjeni pa so tako enostavnemu, kot profesionalnemu delu v vinogradih in sadovnjakih.

Traktorji serije Frutteto so specializirani traktorji, namenjeni za potrebe vinogradnikov, sadjarjev, vrtnarjev. Opremljeni so z najnovejšimi FARMotion motorji, katerih konjska moč se giblje od 75 pa vse do 107 KM. Menjalnik je lahko izvedbe LS ali GS.

GS izvedba vključuje sodobne dosežke tehnologije (sklopka Sense Clutch), elektrohidravlični invertor in pa opcijo menjalnika z prestavnimi skupinami 45+45. Traktor odlikuje optimalna medosna razdalja ter oster kot zasuka koles.

Hkrati se tudi lahko pohvali z novim sistemom vzmetenja prednje preme, katero drugače imenujemo »Active Drive«, le-ta pa poskrbi za izjemno prilagajanje ostremu, razgibanemu terenu. Izjemne so tudi zavore na vsa 4 kolesa.

Traktorji serije Frutteto so na voljo v izvedbi F (navaden kolotek), S (srednji kolotek) in V (ožji kolotek).

Frutteto - specializiran traktor leta Izbora najboljšega traktorja leta je pred leti začela italijanska revija za kmetijsko tehniko Trattori, komisija je imela takrat tri člane. Nato so se izboru, letošnji je bil že 22., pridružile številne države, Slovenija leta 2005. Traktorje, ki kandidirajo za izbor, je treba predstaviti komisiji na tako imenovanem Kick off dogodku Let the challenge begin (Naj se izziv začne). V kategoriji traktor leta upoštevajo parametre, vezane na motor, transmisijo, elektroniko, hidravlični sistem, komfort kabine, inovativne tehnične rešitve, dodatno opremo in obliko. V njej so (močnejši) standardni traktorji za poljedelstvo. V kategoriji za najboljši vsestranski traktor lahko sodelujejo tisti, ki imajo več kot 70 KM, maksimalno 4 valje in največjo skupno dopustno maso 8500 kg. Glasovalni parametri pri izboru so: motor, transmijsija, hidravlični sistem, komfort, inovativne tehnične rešitve, dodatna oprema, oblika in vsestranskost. V kategoriji najboljši specializirani traktorji lahko sodelujejo sadjarsko- vinogradniški (ozkoletečni) in gorski traktorji, ocenjujejo pa motor, transmisijo, komfort, okretnost in obliko. Prav v tej kategoriji pa je zmagal Same Frutteto CVT 115 S. Oglejte si posnetek, kako deluje specializiran traktor leta.

Dorado je najbolj prodajan traktor znamke Same. Njegovi glavni značilnosti ostajata vsestranska zmogljivost in okretnost. Dorado ostaja zvest spremljevalec izkušenih uporabnikov!

Učinkovito srce v preverjenem stroju je tokrat novi SDF FARMotion Tier 4i motor, ki predstavlja zadnji dosežek SDF-ove proizvodnje! Zmogljivi motor odlikujejo tehnološke spremembe, ki omogočajo še manjšo porabo, manj hrupa, ter ohranjajo nizke obratovalne stroške. Te so: rahlo zmanjšana prostornina motorja, sistem vbrizgavanja goriva Bosch Common Rail 2000 bar, odebeljena stena cilindra motorja( manj hrupa, večja odpornost), DOC katalizator (za doseganje Euro-4 standardov) …

Stari znanec, ki je priljubljen zaradi svoje univerzalnosti, vzdržljivosti in varčnosti v svoji standardni opremi ponuja: električne vklope sprednjega pogona, kardana, zapore diferencialov,

zunanjo tipko za vklop in izklop kardana,

menjalnik s 30+15 prestavami (z mehanskimi polovičkami),

funkcijo OVERSPEED (omogoča cestno vožnjo 40 km/h pri znižanih obratih motorja),

diskaste zavore v oljni kopeli na vsa 4 kolesa,

6 hidravličnih izhodov z regulacijo pretoka,

hidravlično črpalko kapacitete: 54 l/min,

izpušno cev ob kabini,

Grammerjev sedež,

kabino z ravnim dnom,

nastavljivi volan,

tempomat obratov motorja,…

Tudi tokrat je možen širok izbor dodatne opreme kot je: elektrohidravlični inverter z nastavljivo hitrostjo speljevanja; sistem STOP&GO, ki omogoča zaustavljanje in ponovno speljevanje zgolj z uporabo zavor; menjalnik s 45+45 prestavami, obsega tretinjke delujoče pod obremenitvijo, vzvod za krmiljenje hidravlike od zunaj; EHR - elektronsko krmiljena hidravlika( obsega zunanje tipke za dvig in spust hidravlike); klimatska naprava; strešno okno; zračno vzmeten sedež; sprednja hidravlika s priključno gredjo; hitre roke; hidravlično zaviranje prikolice; zračno zaviranje prikolice; dodatni dvižni cilindri hidravlike; 3 hitrosti kardana (540/750/1000/min., ); dodatna 2 žarometa na robu kabine; sprednji blatniki odmikajoči; drsni priklop z vrtljivo glavo( avtomatski ali na klin) ali fiksni drsni priklop.