To je izjemni motor za nov avtomobilski hitrostni rekord

To je masivni 7,6-litrski osemvaljnik, ki ima več kot 1.600 'konjev' in 1.760 njutonmetrov navora. Foto: hennessey

Ameriški Hennessey predstavlja svoj motor V8, ki bo poganjal njihov potencialno najhitrejši avtomobil na svetu. Motor so med testiranji navili vse do 2.000 "konjev".

Ustanovitelj nišne družbe za proizvodnjo superšportnikov je John Hennsessey. Njegova ekipa pripravlja novi avtomobil z imenom venom V5, s katerim imajo zelo visoke ambicije. Na vsak način želijo preseči najvišjo hitrost 300 milj na uro (482 kilometrov na uro) in tako venoma ustoličiti za novega uradnega hitrostnega rekorderja med serijskimi avtomobili.

Velik osemvaljnik bo imel toliko moči, kolikor jo bo potrebno za rekord

V ta namen so razvili svoj novi motor. To je masivni 7,6-litrski osemvaljnik, ki ima več kot 1.600 'konjev' in 1.760 njutonmetrov navora. Primerljivi bugatti chiron ima osemlitrski motor W16 z močjo 1.480 'konjev' in 1.180 njutonmetri navora.

Hennessey je potrdil, da so med testiranji motor preizkusili tudi v različici z dva tisoč 'konji' in da natančne moči motorja v serijskem venomu niti ne more razkriti. Motor bodo po njegovih besedah navili toliko, kolikor bo potrebno za dosego omenjene najvišje hitrosti.

Kje sploh voziti skoraj 500 kilometrov na uro?

Rekordni dosežek najbolj omejujejo gume in lokacija, kjer je mogoče tako hitrost sploh doseči. Bugattiju je to uspelo na Volkswagnovi testni stezi, Koenigsegg pa je pri aktualnem rekordu zaprl avtocesto v ameriški Nevadi.

Hennessey bo začel testirati venoma V5 v začetku prihodnjega leta, proti koncu leta 2019 pa bi že lahko poskusili postaviti nov rekord.

