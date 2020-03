To je glavna novost nove tesle #video

Ključna lastnost novega Teslinega modela Y, ki so ga v teh dneh dostavili prvim naročnikom v ZDA, bo precej večji in lažje dostopen prtljažni prostor. Križanca na osnovi modela 3 bodo v prihodnje izdelovali tudi v Evropi.

Tesla je začela v ZDA svojim strankam dobavljati prve primerke modela Y, ki je crossover različica v zadnjem obdobju zelo priljubljenega modela 3. Oba avtomobila sta dimenzijsko, tehnološko in oblikovno podobna, model Y pa stavi na priljubljenost križancev in predvsem na tako imenovano "lift back" karoserijsko zasnovo. To pomeni, da je mogoče skozi zadnja vrata dostopati v potniški del avtomobila, kar pa bistveno izboljša njegovo uporabnost.

Primerjava modela Y (levo) in modela 3. Foto: Silversmith/TeslaMotorsClub Od modela 3 je predvsem višji

Teslin model Y je dolg 4,75 metra, širok je 2,12 metra, visok pa 1,6 metra. Medosna razdalja je skoraj 2,9 metra, oddaljenost od tal – pri klasičnem vzmetenju – pa 16,7 centimetra. V primerjavi z modelom 3 je tako 5,5 centimetra daljši, 18 centimetrov višji, medosje je 15 centimetrov daljše. Najbolj opazna je znatno povečana višina avtomobila in pričakovano precej višji položaj sedenja.

Zadnje sedeže je mogoče podirati v razmerju 60:40 s potiskom sedeža ali prek gumba v prtljažnem prostoru. Ta ima tudi 12-voltno vtičnico. Medtem ko je Tesla že pokazala strešne nosilce, pa očitno tudi model Y ne bo imel vlečne kljuke.

A new baby 👶 was born (delivered) today! Say hello world 🌎 to the new Tesla Model Y 😁 pic.twitter.com/thC3WSu75R — SomePeopleCallMeTheSpaceCowboy#SaveChad (@TeslaForThe_Win) March 14, 2020

Video – razkrit prtljažnik modela Y

Kdaj bo nared tovarna, ki bo nove tesle izdelala tudi Slovencem?

Teslin model Y bo predvidoma še nekoliko dražji od modela 3, ki v Evropi stane od 50 do 60 tisoč evrov. Avtomobil bo imel po merilnem standardu WLTP prek 500 kilometrov dosega. Izdelovali ga bodo tudi v novi tovarni pri Berlinu v Nemčiji, kjer bi morali avtomobile začeti izdelovati že prihodnje leto poleti.

Ali jim bo to uspelo, je zdaj najbolj odvisno od širjenja okužb s koronavirusom in z njo povezanih omejitev. Tesla je z gradbišča pred dnevi že umaknila 30 svojih delavcev, ki so bili državljani ZDA.

Naložba v tovarno v Berlinu, kjer bodo naposled zaposlili do 12 tisoč ljudi in lahko letno izdelali do 500 tisoč električnih vozil (tudi model 3), znaša okrog štiri milijarde evrov.