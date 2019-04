To je avtomobilski ključ za 500 tisoč evrov #video

To je avtomobilski ključ, izdelan po naročilu in poln dragocenih draguljev in koščkov zlata. Zanj bi morali odšteti kar 500 tisoč evrov.

Tak avtomobilski ključ je predstavila družba Awain, ki se je specializirala za izdelavo prestižnih ključev po naročilu. Kljub temu, da se danes avtomobilski ključi selijo tudi na mobilne telefone in da jih pri novejših vozilih za odklepanje in zaklepanje sploh ni treba več vzeti iz žepa, so v potencial takih izdelkov očitno dovolj prepričani.

Ključe po naročilu izdelujejo za avtomobilske znamke Bugatti, Bentley, Aston Martin, Maserati, Lamborghini, McLaren, Maybach, Rolls-Royce, Porsche in Mercedes-Benz. Foto: Awain Prestižni ključ, ki stane toliko kot rolls-royce phantom

Njihov prvi izdelek se pomenljivo imenuje Phantom, torej enako kot tudi najbolj prestižni avtomobil znamke Rolls-Royce. Ta ključ ima na sebi 34,5-karata majhnih draguljev, ki so nameščeni na robovih in sprednji strani ključa. Poleg tega ima izdelek še 175 gramov 18-karatnega zlata. Kupci lahko prilagajajo izbiro materialov in barv za osrednji del ključa. Vsak izdelek bo unikaten, kar bo ob vrtoglavi ceni zagotavljalo pravšnjo mero ekskluzivnosti.

Celoten ključ ima sicer maso 200 gramov, visok je 8,9 centimetra, širok 5,5 centimetra in debel 1,5 centimetra.

Kaj pa tisti bolj "dostopni" izdelki?

Awain izdeluje tudi druge, nekoliko bolj "dostopne" ključe. Serenity stane 80 tisoč evrov in se ponaša s kombinacijo 20-karatnih diamantov in 175 gramov zlata. Quantum stane 49 tisočakov in ima kombinacijo 3,6-karatnih diamantov in 175 gramov zlata. Oba ključa sta omejena na 20 izdelkov.

Ključe po naročilu izdelujejo za avtomobilske znamke Bugatti, Bentley, Aston Martin, Maserati, Lamborghini, McLaren, Maybach, Rolls-Royce, Porsche in Mercedes-Benz.

Video - Kako nastaja avtomobilski ključ za 500 tisoč evrov

Foto: Awain

Foto: Awain

Foto: Awain Foto: Awain