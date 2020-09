To bi moral imeti vsak avto

Oglasno sporočilo

"Navadne" kljukice v prtljažniku, držalo za pijačo, ki plastenko zagrabi tako močno, da jo lahko odpreš z eno roko, predal za shranjevanje (suhega in mokrega) dežnika v vratih, da lahko notranjost tudi v dežju ostane suha, predalček za brezžično polnjenje telefona, posebej oblikovani nasloni za glavo ter "pručke" za prijetnejše spanje na dolgih poteh, predali in predalčki za velike in male stvari, ki jih prevažamo s sabo ... Kako bi rekli tem dodatkom v avtomobilu?

Simply Clever!

Preprosto pametne, pravijo takšnim malim velikim rešitvam pri znamki ŠKODA. Nekatere njihove Simply Clever rešitve se danes zdijo povsem samoumevne, pa so bile pred uvedbo v vozila ŠKODA redkost, druge osupnejo s svojo uporabnostjo, čeprav so na videz povsem preproste. Pri modelu OCTAVIA, ki smo ga Slovenci vzeli kar za svojega, pa čeprav k nam pripelje s Češke in ne iz Novega mesta, je seznam teh rešitev še posebej dolg. Vse pa imajo isti namen: olajšati življenje vozniku in potnikom ter poskrbeti za red in čistočo v avtomobilu, ki sicer po tehnologiji, povezljivosti, prostornosti, varnosti, dizajnu ter razmerju med kakovostjo in ceno sodi v sam vrh svojega razreda.

Naštejmo nekaj rešitev, ki bi jih morali imeti vsi avtomobili – pa jih nimajo:

1. Kako naj končno ukrotim prtljago?

Raztresena vsebina nakupovalnih vrečk, žoga, ki se kotali po prtljažniku, drobnarije, ki ležijo vsenaokrog – zveni znano? V prtljažniku novega modela OCTAVIA, ki je zdaj še prostornejši kot prej (v limuzinski različici meri 600, v različici COMBI pa kar 640 litrov), boste našli marsikaj uporabnega.

Sistem elastičnih zadrževalnih mrež, ki jih lahko pritrdite na različne dele prtljažnika, je še izboljšan s sistemom odpiranja SigmaQuick. Tako lahko na prevračanje in kotaljenje manjših in bolj okornih delov prtljage kar pozabite, saj bodo varno na svojem mestu v mreži.

Večje kose, ki morajo ostati na tleh, pa lahko »umirite« s tovornimi elementi z Velcro pritrdili. Kadar ju ne uporabljate, sta shranjena v predalih za zadnjimi koloteki.

Prtljažnik ima tudi dvojno dno, v različici COMBI pa je poskrbljeno tudi za samodejno odpiranje prekrivala prtljažnika. Če se sprašujete, kam z rolojem, ko ga ne potrebujete, naj vam povemo, da obstaja v tem avtomobilu tudi mesto prav zanj!

In če potrebujete za prtljago več prostora, kot vam ga nudi prtljažnik? V limuzinski različici vam ga OCTAVIA s podrtimi zadnjimi sedeži nudi 1555 litrov, OCTAVIA COMBI pa kar 1700 litrov. Oba hrbtna dela sedežev zadnje klopi je mogoče enostavno in hitro zložiti le s kratkim potegom ročke na levem in desnem boku prtljažnika!

2. In kako naj odprem prtljažnik, če imam polne roke?

Rešitev so električno pomična peta vrata s Tip-to-Close funkcijo in navideznim pedalom. Električno krmiljena peta vrata se odpirajo in zapirajo s pritiskom na gumb daljinskega upravljalnika, na gumb na sredinski konzoli ali neposredno na gumb na petih vratih. Stopnjo odpiranja lahko prilagodite svojim potrebam. Navidezno pedalo pa vam omogoča brezstično odpiranje – potrebna je le brca pod odbijačem in prtljažnik se odpre!

3. Zakaj ne morem brez ključa odkleniti avtomobila na katerih koli vratih?

Tudi vaši otroci vedno z vso silo vlečejo za kljuko zadnjih vrat, še preden se vi dotaknete kljuke na voznikovih in tako s sistemom KESSY vozilo odklenete? V tem primeru je nova OCTAVIA pravi avto za vas, saj tu KESSY omogoča odklepanje vozila s potegom katerih koli vrat!

4. Kam z računalnikom in kam s telefonom?

Predal Phone Box v osrednji konzoli ojača signal vašega mobilnega telefona in ga obenem med vožnjo brezžično polni. Predal je primeren tudi za naprave z večjim zaslonom.

Dvojni žep na zadnjih straneh naslonjal sprednjih sedežev pa vam oziroma vašim sopotnikom omogoča, da svoj računalnik spravite v večji, mobilni telefon pa v manjši žep.

In kam s tablico? Rešitev je držalo za tablični računalnik na naslonih za glavo in za zadnje počivalo za roke. Medtem ko vam držalo omogoča varno namestitev tablice, vam aplikacija Media Command omogoča upravljanje informacijskega sistema s tablice ali pametnega telefona prek omrežja WiFi, kjer koli sedite. In če se morda sprašujete: drži, vaša OCTAVIA je ves čas 'online' zahvaljujoč vgrajeni SIM kartici, zato ste prek sistema ŠKODA Connect tudi ves čas na tekočem s prometnimi informacijami, vremenom, novicami ipd.

5. Kaj naj naredim, da se ob robu vetrobranskega stekla ne bo nabirala umazanija?

Rešitev: OCTAVIA ima zaščitne letve za stekla. Te učinkovito preprečujejo nabiranje umazanije v prostoru med vetrobranskim steklom in karoserijo avtomobila.

6. Kako naj brez pomoči sovoznika varno odprem plastenko?

Saj poznate to: nikogar ni, ki bi vam odprl plastenko z vodo, zato z njo telovadite po najboljših močeh in vmes za kak trenutek tudi umaknete oči s ceste, da slednjič le pridete do tekočine? V modelu ŠKODA OCTAVIA ne! V sredinski konzoli je prostor za dve plastenki, opremljen s sistemom za enostavno odpiranje, ki plastenko zadrži na mestu, medtem ko lahko z eno roko brez težav odvijete zamašek!

Da dehidracija nikoli ne bi bila problem, pa boste v srednjih in zadnjih vratih našli tudi držalo za 1,5-litrske plastenke in gumijasti trak. V ta predal lahko namestite tudi koš za odpadke. Tako papirčki, ovitki in ostale smeti nikoli več ne bodo pristali na tleh.

7. Sovražim preklapljanje med kratkimi in dolgimi lučmi!

ŠKODA za to sicer ni pripravila posebne Simply Clever rešitve, je pa pri modelu OCTAVIA kupcem ponudila izbiro polnih LED matričnih žarometov, pri katerih kakršno koli delo z žarometi odpade, saj LED diode same poskrbijo za ustrezno senčenje svetlobnega snopa, ko je to potrebno. Neprecenljivo.

8. Kam z mokrim dežnikom?

Na tla? Prek voznikovega in sovoznikovega sedeža, ki ju pri tem manevru mimogrede zmočite? Ne, v vrata! Predal v voznikovih vratih je namreč zasnovan tako, da odvaja vodo iz avtomobila, vanj pa lahko namesto dežnika pospravite tudi mokro metlico za sneg.

9. Kje je varnostni jopič?!

Saj veste, nekje v prtljažniku je pač, saj ga tako ali tako nikoli ne potrebujete. Razen, kadar ga ... Da je takrat, ko ga ob okvari ali nezgodi potrebujete takoj, resnično na dosegu roke, boste v vseh vratih našli vgrajeno držalo za varnostni jopič.

10. S čim naj postrgam led s stekel?

Zmrzal vas nikoli ne bo ujela nepripravljene, kajti strgalo za led vas bo vedno čakalo, lično pospravljeno na svojem mestu. Kje? V pokrovu rezervoarja za gorivo. Na njem je tudi priročen merilec globine profila pnevmatik.

11. Tekočino AdBlue® lahko točim le z nastavkom za osebna vozila.

Tudi ta rešitev se nahaja pod pokrovom rezervoarja za gorivo: zahvaljujoč dolgemu vratu rezervoarja lahko pri modelu OCTAVIA (dizelski motorji TDI) uporabljate kateri koli nastavek za točenje AdBlue na črpalki, tudi debelejšo ročko za tovornjake.

12. Brez kabla res ne morem nič?!

Absolutno ne drži! OCTAVIA z brezžičnim sistemom SmartLink, ki omogoča funkcijo brezžični CarPlay, omogoča enostavno povezavo vašega telefona in avtomobila (zrcaljenje zaslona telefona in uporaba telefonskih aplikacij na zaslonu infotainment sistema ipd.), brez potrebe po USB kablih. Skupaj z brežičnim polnjenjem lahko torej svoj telefon uporabljate popolnoma brezžično!

13. Kako si lahko moji sopotniki naredijo dolgo vožnjo udobno in prijetno spijo?

Rešitev: spalni paket. Ta vključuje prilagodljiva naslonjala na zadnjih sedežih, ki udobno podpirajo glavo med počitkom, senčna roloja za zadnji stranski stekli in zatemnitev stekel SunSet za nemoten spanec, dve opori za noge LoungeStep in prijetno odejo, spravljeno v elegantni torbici.

14. Ko dotakam tekočino za čiščenje stekel, vedno polivam.

Nič več! Rešitev: gumijast pokrov posode za tekočino je hkrati lijak, ki se ob odprtju razpre in vam pomaga, da ne polijete niti kapljice.

15. Kako naj pripravim vlečno kljuko s čim manj napora?

Ne umažite si rok: preprosto pritisnite na gumb v prtljažniku! OCTAVIA je namreč opremljena z zložljivo vlečno napravo z električnim proženjem.

16. Kam z umazanimi čevlji?

S pohoda ste prišli v povsem blatnih gojzarjih, v prtljažnik morate spraviti otroški voziček, s katerim ste vozili po mokrih tleh – kaj lahko naredite, da ne umažete avta? Rešitev je dvojno dno prtljažnega prostora: talno oblogo prtljažnika lahko tedaj, ko ne prevažate ničesar, kar bi vozilo umazalo, obrnete s stranjo iz elegantne tkanine navzgor, po potrebi pa jo preprosto obrnete na pralno gumijasto stran.

17. Preveč svetlobe moti moje sopotnike.

Odslej bo drugače: mehanski senčni roloji za zadnji stranski stekli in za steklo na petih vratih v limuzinski različici modela OCTAVIA poskrbijo za prijetno vožnjo potnikov na zadnjih sedežih tudi v najbolj sončnem vremenu.

18. Kam s parkirnim listkom?

Ga ponavadi vržete na armaturo na levi strani, na desni ali kjerkoli vam pač pade iz rok? Nič več! Na A-stebričku na voznikovi strani je parkirnim listkom namenjeno posebno držalo.

19. Kako naj polnim kamero (t.i. Dashcam) na vetrobranskem steklu?

Naprave, nameščene na vetrobranskem steklu, lahko polnite z USB vtičnico na stropnem panelu, nad glavo voznika. Panel vsebuje tudi enoto za upravljanje panoramskega strešnega okna, ki ga lahko odprete in zaprete z enim samim dotikom.

20. Preveč ali premalo luči?

Nastavite intenzivnost svetlobe preprosto tako, da držite roko pod bralno svetilko. In če vam ni do branja, lahko z 10 različnimi barvnimi odtenki poskrbite za prijetno vzdušje, ki ga pričara ambientalna osvetlitev.

21. Kam s smučmi, če nimam strešnih nosilcev?

Rešitev je zložljiva vreča za smuči v prtljažniku, ki vam omogoča, da odprete v prtljažniku zgolj sredinsko odprtino ter smuči v vreči preprosto potisnete skoznjo.

