Težave za Fiat: v električnega 500 kar bencinski motorji?

Fiat bi lahko obstoječi električni model 500 opremil z bencinskim motorjem in se s tem rešil zagate, ker obstoječega bencinskega 500 po vpeljavi novih predpisov za kibernetsko varnost ne bi smeli več prodajati.

Fiat bencinsko različico modela 500 proizvaja na Poljskem. Sredi leta začnejo veljati predpisi EU glede kibernetske varnosti in obstoječi bencinski 500 je med tistimi avtomobili (podobno kot obstoječi bencinsko gnani porsche macan), ki ga brez drage nadgradnje in nove homologacije v Evropi ne bi smeli več prodajati. To bi bil velik udarec za Fiat, ki je lani prodal 173 tisoč petstotic (108 tisoč bencinskih).

Foto: Fiat

Rešitev naj bi našli v možnosti uporabe trenutnega električnega fiata 500e, ki bi mu vgradili bencinski motor. Električna petstotica kibernetskih težav očitno nima.

Fiat je tako svojim dobaviteljem že poslal pismo z vprašanjem, ali so sposobni povečati proizvodnjo v tovarni Mirafiori s trenutnih 77 na 175 tisoč avtomobilov letno, je poročal italijanski časnik Il Corriere della Sera. Porast proizvodnje bi šla na račun bencinskih-električnih fiatov 500. Trenutni 500e ni namenski električni avtomobil, temveč izhaja s platforme nekdanje alfe romeo mito. Izdelujejo ga na nekdanji proizvodni liniji mita, zato tudi vgradnja bencinskih motorjev ne bi bila ovira.

Odločitve še ni

Pri Fiatu se glede vgradnje bencinskih motorjev v električnega malčka še niso odločili, je poročal Autonews Europe. Obstaja tudi možnost nadgradnje petstotice, s katero bi avtomobil na trgu ohranili še nekaj let – podobno so vsaj za obdobje do leta 2027 že storili s fiat pando.