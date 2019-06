Težava z menjalnikom: Porsche bo vpoklical 340 tisoč avtov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Porsche mora vpoklicati 340 tisoč modelov cayenne in panamera zaradi težav s samodejnim menjalnikom. Parkiran avtomobil se lahko namreč nepričakovano premakne zaradi šibkega člena znotraj menjalnika.

Foto: Gregor Pavšič

Za vpoklic kriva težava v samodejnem menjalniku

Nemci so potrdili, da morajo vpoklicati 340 tisoč modelov cayenne in panamera zaradi težav pri samodejnem menjalniku. Kot je dejal tiskovni predstavnik znamke, se lahko parkiran avto premakne z mesta zaradi potencialno krhkega dela znotraj menjalnika. Težavo bi lahko povzročila povezava med ročico menjalnika in menjalnikom.

Skoraj sto tisoč vpoklicanih modelov se nahaja v ZDA in skoraj 25 tisoč v Nemčiji. Na servis pa morajo priti vsi modeli od leta 2002 dalje.