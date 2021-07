Tesla zaslužila sama in ne več na račun drugih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tesla je v drugem četrtletju zaslužila dobro milijardo dolarjev, le še slabo četrtino so prejeli prek prodaje okoljskih kreditov drugim proizvajalcem avtomobilov.

Dobički Tesle ne slonijo več tako očitno na prodaji bonusov s strani izpustov CO2 drugim proizvajalcem, temveč na izkupičku prodaje lastnih vozil. V drugem četrtletju so zaslužili 1,1 milijarde dolarjev, kljub določenim ukrepom globalne težave s polprevodniki upočasnjujejo tudi njihovo proizvodnjo.

Prvič po letu 2019 temelji dobička Tesle ne izhajajo iz prodaje kreditov oziroma okoljskih bonusov drugim avtomobilskim proizvajalcem. V drugem četrtletju so iz tega naslova prejeli 354 milijonov dolarjev, skupni dobiček podjetja pa je - predvsem na račun uspešne prodaje in nižanja stroškov - znašal 1,14 milijarde ameriških dolarjev.

V drugem četrtletju lani je imela Tesla 6,04 milijarde dolarjev prihodkov, letos v enakem obdobju že 11,96 milijarde dolarjev.

Letošnjo prodajo bodo krojile težave dobaviteljev s polprevodniki

Tesla je letos želela svojo prodajo povečati za 50 odstotkov. Lani so za laz zgrešili cilj pol milijona prodanih električnih avtomobilov. Proizvodnjo letos usmerjajo splošne težave s polprevodniki. Američani so sicer z lastnimi rešitvami uspeli prebroditi del teh težav, ki pa bodo krojile njihovo letošnjo uspešnost. V naslednje leto so zato potisnili tudi začetek prodaje električnega tovornjaka, enako tudi poltovornjaka cybertruck. Elon Musk vseeno pričakuje, da bi kljub različnim političnim zapletom lahko že letos začeli tudi omejeno proizvodnjo vozil v novi tovarni pri Berlinu.