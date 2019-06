Tekma solarnih avtov: Slovenci spet na vrhu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dijaki Srednje poklicne in strokovne šole Krško so se že četrtič udeležili dirke solarnih vozil v Sisku in si tam že tretjič zapored pokorili vso konkurenco. Čeprav takšne tehnologije trenutno v avtomobilski industriji ne uporabljajo pogosto, ima velik potencial pri polnjenju električnih avtomobilov.