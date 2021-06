Tako je Tesla z norim pospeškom navdušila goste #video

Tesla je na posebnem dogodku, namenjenem kupcem nove divje različice modela S svetu prvič pokazala, kaj zmore njihova divja električna limuzina. Po zapisih na družabnih omrežjih in številnih videoposnetkih je razvidno, da model S plaid pospeši od 0 do 60 milj na uro (0-96 kilometrov na uro) v 1,99 sekunde s štirimi potniki v avtu.

Tesla z novim modelom S plaid očitno dosega številke, ki smo jih do sedaj pripisovali izključno superšportnikom. Na posebnem dogodku so namreč kupci z dolgo pričakovanim modelom S plaid preizkušali njegove zmogljivosti. Čeprav prinaša oznaka plaid kar nekaj novosti, vsekakor najbolj osupne hitrost med pospeševanjem.

Zmogljivosti superšportnika za ceno poslovne limuzine

To različico avtomobila poganjajo trije elektromotorji, od tega dva na sprednji osi. Plaid ima med drugim še vektorsko razporejanje navora in dobrih 1.020 "konjev", pospešek do "stotice" v 2,1 sekunde in končno hitrost pri 322 kilometrih na uro. Doseg znaša do 800 kilometrov. Cena v Sloveniji za to najbolj zmogljivo teslo je 151 tisoč evrov.

Izjemne številke so potrdili tudi prvi kupci, saj je razvidno s posnetkov, da so pospeševali od 0 do 60 milj na uro v 1,99 sekunde in to s štirimi potniki v avtu. Razdaljo 402 metra so prevozili v 9,23 sekunde, kar pomeni, da gre za najhitrejši velikoserijski model na svetu.

"Kaj smo želeli dokazati s tem? Zakaj smo naredili tako hiter avtomobil? To je norost in vse, vendar mislim, da to pomembno prikazuje prihodnost trajnostne energije in s tem pokažemo, da je električni avtomobil najboljši avto. Roke dol," je na dogodku prihod novega modela komentiral Elon Musk.

Viden je tudi nov zgoraj odrezan volan

Zgoraj odrezani volan brez obvolanski ročic očitno postaja realnost. Na posnetkih je mogoče videti, kako so bili Teslini modeli S plaid opremljeni s tem volanom. Obvolanske ročice so zamenjali v volan skriti "gumbi". Volan ima tako dva vrtljiva gumba, ki ju poznamo že iz modela 3. Tema so dodali v volan skrite "gumbe" za smernike, vklop dolgih žarometov, hupo, vklop asistenta samodejne vožnje Autopilot (v praksi vklop radarskega tempomata), aktivacijo zvočnega upravljanja vozila in brisalcev vetrobranskega stekla.