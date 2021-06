Tesle za Evropo: to je prizor iz pristanišča #video

Prodaja oziroma registracija novih vozil pri Tesli v Evropi močno niha. Ker tovarna v Nemčiji še ni gotova, so registracije odvisne od dobave vozil iz ZDA in tudi Kitajske. V Sloveniji so tako letos po mesecih registrirali 18, 23, 54, 2 in 7 avtomobilov, med njimi skoraj v vseh primerih model 3. Ta je na našem trgu letos najbolje prodajani (102 registrirani vozili) posamezni električni avtomobil in očitno bo tako ostalo še nekaj časa.

Na stotine Teslinih modelov 3 čaka v Belgiij

To lahko sklepamo po posnetkih iz belgijskega pristanišča Zeebrugge. Videti je mogoče velike količine modelov 3, ki predvidoma čakajo na dobave na različne evropske trge in s tem za Teslo tudi dober rezultat v iztekajočem drugem četrtletju.