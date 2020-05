Tako je Mercedes prenovil notranjost razreda E #foto

Mercedes nadaljuje razkrivanje svojih najpomembnejših novosti leta. Po limuzinskem razredu E so pred dnevi napovedali prihod kupeja in kabrioleta, vse skupaj pa začinili s fotografijo prenovljene potniške kabine.

Kupe in kabriolet bosta dobila najnovejši sistem MBUX, ki s podporo umetne inteligence prinaša novo raven glasovnega upravljanja. Kot smo že navajeni, bosta na armaturni plošči nameščena dva 12,3-palčna zaslona, eden služi kot večopravilna enota in na drugem so prikazani digitalni merilniki. Različica E52 AMG bo imela nekoliko spremenjen videz merilnikov s sredinsko postavljenim merilnikom vrtljajev. Na voljo bo tudi merilnik sile G in štoparica.

V oči pade nov volanski obroč

Pri Mercedesu ostajajo precej skrivnostni, saj poleg fotografije niso želeli razkriti drugih informacij. Nekoliko spremenjen videz Mercedes-Benz bo uradno razkril obe izvedenki 27. maja. Foto: Mercedes-Benz armaturne plošče nadgradi nov volanski obroč, kjer sta srednji prečki po novem ločeni. Volanski obroč ima vgrajene tudi senzorje, ki zaznajo, ali ima voznik roke na volanu med vožnjo.

Nekaj novosti je tudi pri varnostnih pomagalih. Kupe in kabriolet bosta lahko opremljena z novim vozniškim pripomočkom, ki bo prilagajal hitrost glede na podatke z navigacije in samodejno zaviral pred zavoji, križišči, cestninskimi postajami in semaforji.

Sistem samodejne vožnje bo na avtocesti samodejno upravljal vozilo do hitrosti 60 kilometrov na uro in vozniku olajšal čakanje v prometnih zamaških.

Obe izvedenki razreda E bosta razkriti 27. maja, pri Mercedesu pa so potrdili tudi prihod novih motorjev.