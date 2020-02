Ta izjemen ferrari je bil 13 let pozabljen v garaži #foto

V Londonu so obnovili ferrarija F355, ki je bil pred tem skoraj 13 let pozabljen v garaži.

Ta ferrari F355 so julija leta 1995 prvič registrirali v Macauju, z njim pa so prvi lastniki prevozili 10 tisoč kilometrov. Od leta 2007 je ferrari čakal v eni izmed garaž in le po zaslugi navdušenca nad ferrariji, ki je naokrog iskal model 512 TR. Našel ga je v Macauju in prav v tisti garaži, kjer je poleg njega debelo desetletje na novo rojstvo čakal tudi ferrari F355.

Kupil ga je in ga poslal v London, kjer so ga pri družbi H.R. Owen Ferrari povsem prenovili. Ker je bil tako dolgo nepremičen in v tem času nihče ni zagnal njegovega motorja, je bil seznam potrebnih opravil zelo dolg.

Večino mehanskih delov so morali zamenjati ali obnoviti

Posušila so se maziva, korozija in obraba pa je prizadela večino mehanskih delov. Odstranili so motor in ga povsem obnovili, nato zamenjali sklopko, obnovili vztrajnik, posušili posodo za gorivo in podobno. Z novim gorivom, cevmi in akumulatorjem so motor lahko spet zagnali. Novi lastnik bo ferrariju namenil tudi novo plast sicer redke barve verde silverstone.

Ferrari je model F355 izdeloval med leti 1994 in 1999 v izvedbah berlinetta in spyder. Z več kot 11 tisoč prodanimi primerki je bil to najbolj priljubljen model družbe. Poganjal ga je 3,5-litrski atmosferski motor V8 z močjo 375 »konjev«. Do 100 kilometrov na uro je pospešil v 4,7 sekunde, najvišja hitrost pa je znašala 295 kilometrov na uro.

Foto: H.R. Owen