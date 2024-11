Po platformi STLA large in STLA medium so pri Stellantisu razkrili še platformo STLA frame. Namenjena bo poltovornjakom in večjim športnim terencem, omogočala pa bo različne tipe pogonov – od klasičnih motorjev z notranjim zgorevanjem, hibridov in električnih pogonov do podajševalnika dosega in tudi vodika.

Vozila s te platforme idealna za ceste v ZDA

Platforma omogoča vozila dolžine od 5,48 do 5,94 metra, pri širini je razpon od 2,06 do 2,12 metra, pri medosni razdalji pa od 3,14 do 3,69 metra. Oddaljenost od tal bo lahko znašala od 16,8 do 26,2 centimetra.

Platforma bo za Stellantis pomembna predvsem v Severni Ameriki in na izbranih globalnih trgih. Najprej jo bodo uporabili za znamki Jeep in RAM.

Pri električnem pogonu bo platforma omogočala tako 400- kot tudi 800-voltno zasnovo. To pomeni moč polnjenja do 350 kilovatov. Kapaciteta baterij bo lahko od 159 do 200 kilovatnih ur.

Kaj pa Evropa?

Prve konkretne modele s te platforme bodo razkrili prihodnje leto. Glede na njihovo velikost za zdaj ni veliko upanja, da bi vozila s te platforme videli tudi v Evropi. Carlos Tavares, predsednik Stellantisa, je na razkritju vseeno namignil, da bi lahko platformo v Evropo pripeljali prek ene izmed svojih ameriških (Jeep) in ne evropskih znamk.

