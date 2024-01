Ste presenečeni? Tudi to zna Dacia, ambicije so visoke. #foto

Sandrider je dolg 4,14 metra, širok je 2,29 in visok 1,81 metra. Medosje meri tri metre. Poganja ga trilitrski šestvaljni bencinski motor, ki zagotavlja 256 kilovatov (360 “konjev”) in do 539 njutonmetrov navora. Pogon je štirikolesni, za prenos pa bo skrbel šeststopenjski sekvečni menjalnik. Hod blažilnikov znaša do 35 centimetrov. Razvoj dirkalnika je Dacia zaupala britanskemu Prodrivu.

Za pogon bodo v puščavi uporabljali umetno fosilno gorivo, kar za Dakar ni novost. Podobno gorivo poganja tudi vodilne dirkalnike v svetovnem reli prvenstvu.

Zvezdniška vozniška zasedba Dacie

Dacia je za projekt Dakar v moštvo privabila zvezdniško zasedbo. Sestavljajo jo petkratni zmagovalec tega relija Nasser Al-Attiyah, devetkratni svetovni prvak klasičnega relija Sebastien Loeb, ob tem pa še hitra Cristina Gutierrez Herrero.

Vsi trije bodo sandriderja v tekmovalnem okolju prvič preizkusili na vztrajnostnem reliju po Maroku, ki bo potekal letos oktobra. Nato sledi januarja odhod na reli Dakar v Savdsko Arabijo. Udeležili se bodo tudi ostalih relijev za FIA svetovno prvenstvo vztrajnostnih relijev v letu 2025.

Foto: Dacia

Foto: Dacia

Foto: Dacia