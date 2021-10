Sredi avtomobilske krize z rekordnimi prihodki in dobičkom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Veliko večino prodaje Tesla ustvari z modeloma 3 in Y.

Veliko večino prodaje Tesla ustvari z modeloma 3 in Y. Foto: Gašper Pirman

Sredi velike avtomobilske dobaviteljske krize je imela Tesla v zadnjem četrtletju 13,7 milijarde prometa in 1,6 milijarde dolarjev dobička. V treh mesecih so prodali zanje rekordnih 241 tisoč avtomobilov.

Tesla je ena redkih avtomobilskih znamk, ki tudi sredi velike krize z dobavo polprevodnikov posluje nemoteno. V tem obdobjun celo dosegajo svoje rekorde. Na krizo s pomanjkanjem polprevodnikov so se uspeli najhitreje odzvati. Preprogramirali so avtomobile na uporabo drugih polprevodnikov, ki jih je na trgu dovolj, tudi sicer pa so začeli polprevodnike izdelovati tudi sami.

Tesla še vedno ni dobila dokončnega dovoljenja za začetek proizvodnje v tovarni pri Berlinu. Foto: Reuters

V zadnjem četrtletju so tako prodali rekordnih 241.391 avtomobilov, ob tem pa dosegli tudi najboljše prodajne rezultate do zdaj. Skupni prihodki so znašali 13,7 milijarde ameriških dolarjev, dobiček pa 1,6 milijarde dolarjev.

To četrtletje je bilo že deveto zaporedno, ko so imeli pozitivno bilanco. Večino zaslužka so ustvarili prek neposredne avtomobilske prodaje. Izkupiček prodaje okoljskih kreditov drugim proizvajalcev je bil 279 milijonov dolarjev.

Lansko celoletno prodajo so že zdavnaj presegli

Za primerjavo, v drugem četrtletju je dobiček znašal 1,14 milijarde dolarjev, v lanskem tretjem četrtletju pa “le” 331 milijonov dolarjev.

Tesla je letos v devetih mesecih že prodala skoraj 630 tisoč avtomobilov, lani v celem letu pa 499.550.