Športna eleganca na praktičen način

Oglasno sporočilo

Novi Arteon in Arteon Shooting Brake že na pogled razkrivata svoje krepke odlike. Prepričajo nas predvsem ekskluzivni dizajn, prava mera športnosti ter izredno visoka raven udobja in praktičnosti.

Ali ste naveličani limuzinske klasike, karavanov in športnih terencev? Smučate, igrate golf, pogosto potujete ali prisegate na kak drug hobi? Ste v poslu uspešni? Imate sodobno tehnologijo v mezincu? Želite biti opaženi? Imate družino in potrebujete kar nekaj prostora?

Če ste na katero izmed vprašanj odgovorili pritrdilno, potem je morda nastopil čas za slovo od starega vozila, saj ima volkswagen pravi avto za vas. Prenovljeni arteon in novi arteon shooting brake sta najnovejša modela, ki vas (in sosedov) gotovo ne bosta pustila ravnodušnih.

Poosebljena eleganca in ekskluzivnost s športnim pridihom

Eleganca v podobi petvratnega kupeja z imenom arteon tudi po filigranski prenovi sprednjega in zadnjega dela ponuja imenitno zmes ekstravagance in športnosti. Podobno velja za karavansko različico shooting brake, ki z inovativnim dizajnom dokazuje, da je mogoče združiti ekskluzivnost in praktičnost na visoki ravni.

Manekena pozornost spredaj pritegneta z vpadljivo in široko masko hladilnika z integriranimi LED žarometi ter športno poudarjenim motornim pokrovom. Oba je moč opremiti z novimi dnevnimi lučmi s svetlečimi diodami, pri katerih je pas opcijsko integriran do sredine mreže hladilnika, kar še poudari njegovo prezenco na cesti.

Tudi z boka ima arteon pravšnjo karizmo, vsa vrata so brez okvirjev, strešna linija je prav po športno ukrivljena ali v različici shooting brake všečno elegantna. Zadek z novimi lučmi, dinamičnimi smerniki in LED elementi je vse prej kot zadržan. Arteon shooting brake z osupljivo obliko zadka brez dvoma izstopa v svojem razredu, kljub funkcionalnosti petvratnega modela pa se ponaša z videzom športnega avtomobila oziroma praktičnost karavana združuje z eleganco kupeja.

Volkswagen arteon imenitno združuje videz dvovratne različice z uporabnostjo štirivratne limuzine, arteon shooting brake pa ekskluzivnost nadgradi z impresivno prostornino prtljažnika.

Razkošje in prostornost z roko v roki

Prostorno kabino arteona in arteona shooting brake zaznamujejo prestiž, žlahtni materiali in digitalni kombinirani instrument Digital Cockpit Pro, ambientna osvetlitev na voljo v 30 različnih barvah s posredno svetlobo pa skrbi za prijetno razpoloženje. Harmonično usklajene barve in materiali ustvarijo edinstveno vzdušje, aluminijasti ali leseni dekorativni elementi pa zaokrožijo eleganten pridih v notranjosti.

Prtljažnik za rekreativce in družin'ce

Dodaten par vrat na bokih olajša dostop do zadnje klopi. Štirje odrasli potniki se bodo v arteonu peljali zelo udobno, prtljažni prostor meri od 563 do 1557 litrov, v petih vratih pa boste priložnost videli vsi, ki prosti čas radi preživljate aktivno.

Še stopničko višje na področju uporabnosti je arteon shooting brake, ki ne skriva družinskih ambicij. Naj bo to razkošen prostor za noge in glavo zadaj ali izdatna prostornina prtljažnika od 565 do 1632 litrov v povezavi z velikim pokrovom, nizkim nakladalnim robom in možnostjo prevoza do 2,09 metra dolgih predmetov - novi arteon shooting brake vas bo vedno znova prepričal tako na krajših kot daljših potovanjih.

Varnost za čisto petico

Volkswagen je v arteona pričakovano vgradil skupek sodobnih in v praksi odličnih tehnologij, ki pomenijo vrhunec znanja na tem področju. Število asistenčnih sistemov je zares veliko in seznam želja zlepa ne bo ostal neizpolnjen. Elektronski pomočniki, sistem za ohranjanje smeri, radarski tempomat in sistem za preprečitev trčenja so ob tem združeni v paket Travel Assist, ki omogoča delno avtomatizirano vožnjo v hitrostnem območju od nič do 210 kilometrov na uro.

V duhu modernih časov - električni doseg do 55 kilometrov.

Volkswagen arteon s kupejem ali shooting brake s silhueto ponuja veliko ekstravagance, obenem je zelo nastopaški, v zmogljivi različici R razgrajaški, v eHybrid pa tudi krepko ekološki. Da, v arteonu je na voljo tudi priključno hibridni sistem, ki zagotavlja sistemsko moč 160 kilovatov oziroma 217 konjskih moči, izključno električni doseg pa znaša do 55 kilometrov. Odlično, kajne?

Naročnik oglasnega sporočila je Porsche Slovenija.