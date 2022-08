Spet odpoved: avtosalon iz Ženeve v Katar

Avtomobilska razstava v Ženevi je bila desetletja eden osrednjih avtomobilskih dogodkov v Evropi. To se je spremenilo s prihodom epidemije covid-19, ki je leta 2020 izbruhnila tik pred spomladanskim dogodkom ob Ženevskem jezeru. Organizatorji so morali razstavo odpovedati in vnovič je še niso uspeli izpeljati. Tako bo tudi prihodnje leto, so uradno potrdili.

Kje so razlogi?

Ženeva ne bo videla prihoda avtomobilskih novosti, organizatorji pa bodo izpeljali že prej načrtovano jesensko razstavo v Katarju. Razlog vsaj uradno tiči v neprevidljivem položaju, v katerem je avtomobilska industrija v Evropi in zanesljivosti udeležbe proizvajalcev, prav tako pa tudi v trenutni geopolitični situaciji v Evropi.

Avtomobilska razstava v katarski Dohi bo potekala novembra leta 2023. To bo predvidoma bienalen dogodek, ki ga podpira katarska turistična organizacija.