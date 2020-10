Šok za novinca: vpoklicali bodo vseh 2.200 avtomobilov

Polestar je nova znamka električnih avtomobilov višjega razreda, ki pripada Volvu in kitajskemu Geelyju. Zaradi programskih težav, ki povzročajo nenadno prenehanje delovanja avtomobila, kar se dogaja tudi med vožnjo, bodo morali vpoklicati vseh do zdaj prodanih 2.200 električnih polestarjev 2.

Volvo in Geely, ki sta lastnika in pobudnika znamke električnih avtomobilov (sicer zelo dobro sprejete in kakovostne), vpoklica uradno še nista potrdila. Prvi lastniki polestarja 2 so že v preteklosti poročali o nenavadnih programskih okvarah in motečem delovanju avtomobila.

Nenadno prenehanje delovanja vozil pa je tudi resno varnostno vprašanje in zato bodo očitno vpoklicali vseh 2.200 izdelanih polestarjev 2, je poročal švedski časnik Dager Industri.

Foto: Polestar

Zanje so pri Polestarju potrdili, da tudi po prenehanju delovanja pogona še vedno delujejo zavore, volanski mehanizem in še nekateri ključni sistemi. Prav zato bržkone do zdaj nesreč zaradi programske okvare ni bilo.

Oglasilo se je tudi nekaj prvih kupcev polestarja 2, ki so potrdili podobne težave. Ko se pripetijo, mora avtomobil do servisa odpeljati vlečna služba. Problematičen je varnostni sistem med visokonapetnostno baterijo in motorjem na zadnji osi.

Šele po uradni potrditvi s strani Polestarja bo znano, kako bo vpoklic potekal in koliko časa bodo lastniki čakali na popravilo avtomobila.

Polestar je sicer srednje velika električna limuzina, ki jo lahko primerjamo s teslo, model 3. Še pred tem je Polestar izdelal tudi večji dvovratni električni kupe z oznako polestar 1.