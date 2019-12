So posledice eksplozije plina krite v vašem zavarovanju?

Oglasno sporočilo

Pred kratkim smo brali kar nekaj novic na temo uhajanja plina iz plinovoda in morebitnih nevarnosti eksplozij v bližini. Ali veste, kaj storiti, če pride do eksplozije plina? Vsekakor je najpomembnejše, da zaščitite sebe in ostale osebe pred poškodbami in se umaknete čim hitreje na varno. Kaj pa če se v neposredni bližini eksplozije nahaja vaš avto? Poglejmo primer, ko pri sosedu eksplodira plinska jeklenka in njene posledice.