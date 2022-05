Smotrna izbira? Glede privarčevanega goriva niti ne.

Motor: štirivaljni bencinski hibridni, 195 kW



Poraba na testu: 6,2 l/100 km



Cena vozila: 47.620 EUR

Ocena



Atraktivni tucson četrte generacije privablja večinoma občudujoče poglede, čeprav vemo, da tudi kritičnih ne manjka. Drzna zunanjost pač ni za vsak okus, vendar trdimo, da bi bilo kritikov manj, če bi lahko sedli v elegantno notranjost, kaj šele, če bi ga lahko preizkusili.



Takoj povemo, da s sedemnajst centimetri nad tlemi ni ustvarjen za terenske podvige, čeprav voznik lahko izbere način "terrain". Gre za program, ki posebej prilagaja pogon na snegu, pesku in blatu. Tucson meri na uporabo štirikolesnega pogona v zimskih razmerah, na varnejšo vožnjo na mokrih cestah in na izboljšano vozno dinamiko. Ne nazadnje je primeren za vleko priklopnika do mase 1.350 kilogramov.



Najbolje opremljeni bencinski tucson 1.6 T-GDI PHEV 4WD (42.600 EUR) je dobrih šest tisočakov dražji od dizelske enako opremljene vendar zgolj 100-kilovatne 4WD različice. Še dražji, in to skoraj osem tisočakov, je od 132-kilovatne bencinske mehko hibridne različice 4WD MHEV. Tu je še dodatna oprema, tako da stane testni tucson 47.620 evrov.



Izpostavljamo električno nastavitev sprednjih ogrevanih in hlajenih usnjenih sedežev v paketu s pomičnim panoramskim ostrešjem (2.870 EUR), elektronsko nadzorovano vzmetenje (750 EUR) in kovinsko barvo (500 EUR). Zanimiva so manjša doplačila, in sicer: "igranje" s parkiranjem na daljavo stane 370, varnostno zaviranje vzvratno 190 in radarski tempomat le 120 evrov!

Tucsona četrte generacije smo že spoznali

Podrobnejše opisovanje tucsona prepuščamo člankoma s prvega srečanja in testu dizelske različice na dodanih povezavah. Govorili smo o popolni LED osvetlitvi, značilnih dnevnih lučeh povezanih z masko, 19-palčnih platiščih, popolnih varnostnih sistemih ...

Glede prestižno elegantne ambientalno osvetljene in zračne notranjosti samo spomnimo na mehke materiale, tripodročno delovanje klime, povezljivost, aplikacijo Bluelink, zvočni sistem Krell, ogrevanje sedežev tudi zadaj, samodejno odpiranje prtljažnih vrat ...

Tucsonu PHEV pripada 6-stopenjska avtomatika

Namesto 7-stopenjskega DCT menjalnika (test dizla) ima testni tucson 6-stopenjskega, ki se enako upravlja tudi ročno izza volana. Glede odzivnosti menimo, da tudi pri izbiri sport bolj meri na umirjeno eleganco. Je pa odlično usklajen z radarskim tempomatom in sistemom start - stop z gumbom auto hold na zahtevo.

Štirikolesni pogon (podatki poleg 4WD navajajo tudi HTRAC) se vklopi neopazno brez posebne zahteve. Bi pa rekli, da je v načinu eco pogon 100-odstotno usmerjen na sprednjo os, pri comfort v razmerju 70 spredaj in 30 zadaj, pri sport pa je morda kar 50:50.

Tucson je na 19-palčnih platiščih dvignjen 17 centimetrov nad tlemi. Foto: Gašper Pirman

Zadaj izstopa rdeča povezava med svetlobnima enotama. Brisalec nasprotno ne izstopa, ker je skrit pod spojlerjem, logotip HP je nameščen na steklu. Foto: Gašper Pirman

ESC (elektronsko nadzorovano vzmetenje) se ne opazi, ker deluje

V primerjavi z že preizkušenim dizlom ponuja še enkrat močnejši testni tucson povsem novo dimenzijo vožnje. Skoraj dve toni težko vozilo, ki v dobrih osmih sekundah doseže 100 na uro, daje res posebne občutke. Električno podprti pospeški so siloviti, vendar delujejo presenetljivo gladko.

Doplačilno vzmetenje elektronsko nadzoruje vsako kolo posebej. Na slabših podlagah zagotavlja udobje, na hitrih ovinkih pa preprečuje nagibanje in skupaj s 4WD pogonom zagotavlja zanesljivo in športno lego na cesti. Temu dodajmo še neposreden volan (2,4 zavrtljaja), ki je z dvema prečkama uporaben športno eleganten izdelek.

Praktične podrobnosti ponavljamo, nekatere smo prej nemara pozabili



Znova hvalimo širok bočni prikaz vozila ob vključenih smernih utripalkah.



Senčnika se lahko razširi proti sredini za dodatno zastiranje moteče svetlobe.



Kozmetični ogledalci se osvetlita s posebnima stikaloma in ne s samim odpiranjem.



Voznik lahko električno pomika sopotnikov sedež vzdolžno in po naklonu naslonjala.



Potniki zadaj lahko med potovanji spreminjajo naklon naslonjal.



Naslonjala se položi z vzvodoma iz prtljažne strani.



Naslonjala se lahko postavijo tudi navpično za boljši prostorski izkoristek prtljažnika.



Prtljažna vrata se samodejno odprejo, ko se voznik postavi zadaj ob vozilo.



Pod ploščo prtljažnika so trije uporabni predali, dva za polnilna kabla in en za pribor.



Povsem na dnu sta poleg 360- in 12-voltne baterije utora za vpetje konzole z rolojem.

Vsaj 50 kilometrov na elektriko

Tucson se z mesta odpelje kot električno vozilo (EV) praviloma s sprednjim pogonom in pri tem vztraja, dokler baterija dopušča. 67 kilovatov in takojšen izdaten navor zlahka premagujeta maso skoraj dve toni težkega vozila in omogočata prav športne pospeške.

Način EV je idealen za mestne premike tja do 50 ali 60 kilometrov, pri čemer se bencinski motor vklopi predvsem med naglim pospeševanjem, daljšo vožnjo navzgor, zaradi delovanja električnih porabnikov v vozilu, pri hladni bateriji ob nizkih temperaturah ...

EV smo preizkusili s 95-odstotno napolnjeno baterijo z dosegom 55 kilometrov in se iz Ljubljane najprej povzpeli skoraj 100 metrov višje na Golovec. Na izhodiščno točko smo se po 35 kilometrih vrnili po avtocesti. Povprečna poraba je znašala 1,7 litra goriva, baterija pa je zadoščala še za 31 kilometrov. Iz tega sklepamo, da tucson zlahka prevozi 50 mestnih kilometrov. No, zlahka vsaj pri temperaturi okoli 12 stopinj kot v času testa.

Usnjena notranjost pod sončnim ostrešjem je mehko obložena, ambientalno osvetljena in trojno klimatizirana. Vpadljiva dvojna kovinska linija poteka prek armaturne plošče vse do konca zadnjih vrat. Foto: Gašper Pirman

Tipke prestav P, R, N in D so logično skupaj s stikali drive / teren, sport / comfort / eco in EV / HEV. Foto: Gašper Pirman

Z enim rezervoarjem 669,2 kilometra s porabo 6,2!

Računalnik je proti koncu paničaril zaradi 21-kilometrskega dosega, vendar ne bi obstali na cesti, ker je bilo prav za toliko tudi elektrike. K oceni porabe je potrebno dodati še podatke o polnjenjih baterije. Tucsona smo trikrat priključili na javno polnilnico in baterijo napolnili skupno z 31,1 kilovatne ure električne energije.

Torej moramo 41,56 litrom natočenega goriva porabljenega za 669,2 kilometra prišteti še 31,1 kilovatne ure. Povprečna poraba tako znaša 6,2 litra goriva in 4,65 kilovatne ure na sto kilometrov. Cena goriva je znana, elektriko pa smo polnili na lokaciji, kjer kilovatna ura stane 0,25 evra. Za vsakih sto kilometrov testne vožnje smo poleg goriva porabili še za evro in 16 centov elektrike.

Kaj nas je zmotilo



Enako kot pri testu dizelskega tucsona lahko znova pozivamo avtomobilske proizvajalce, da namesto črne klavirske plastike sicer elegantnega videza najdejo boljšo rešitev. Čistilne krpice so v številnih testnih vozilih že predolgo del naše standardne opreme.

Pomen polnjenja doma, dolžine poti in načina vožnje

Na domači vtičnici se račun za vsako porabljeno kilovatno uro energije v času cenejše tarife skupaj s prispevki, trošarino in davkom poveča približno za devet centov. Kot smo opisali, porabi tucson na uvodnih kilometrih s polno baterijo povprečno manj kot dva litra goriva (po WLTP celo 1,4).

Poraba na večjih razdaljah je večja. Na cestah izven naseljih je ob upoštevanju omejitev nihala med 5 in 5,5 litra. Ko smo z načinom sport vozili dinamično in prestavljali ročno izza volana, je poraba "ušla" čez deset. Tudi med daljšo vožnjo po avtocesti je tucson porabil skoraj devet litrov, pa nismo vozili hitreje od 130 na uro (133 po merilniku). Motor je očitno porabljal gorivo tudi za polnjenje baterije.

Galerija: tucson je eden bolj vpadljivih avtov na naših cestah

Je izbira tucsona plug-in hibrida smotrna?

Glede privarčevanega goriva prav gotovo ni, saj nam podatek WLTP nič ne pomaga, ker velja za kratke dnevne premike. Ko smo vozili 100-kilovatnega tucsona (36.390 EUR) smo povprečno porabili 6,9 litra dizelskega goriva. 132-kilovatnega bencinskega MHEV (34.850 EUR) nismo vozili, predvidevamo pa, da znaša povprečna poraba okoli osem litrov. Z manjšo porabo testne različice PHEV (6,2) torej nikoli ne pokrijemo cenovne razlike.

Vsi morda ne marajo kablov

Oba navedena tucsona MHEV sta enako opremljena in vrhunsko udobna, imata štirikolesni pogon. Zanesljivo se peljeta po snegu in spolzkih podlagah in oba lahko zaprežeta priklopnike. Manj pomembna razlika je le v tehnični izvedbi samodejnih menjalnikov.

Uglajenega dizla naj bi izbral umirjen voznik, v tucsonu sedi visoko, ima občutek varnosti, dober pregled, pred nakupom pa je gotovo izvedel vse o širokem naboru varnostne opreme. Kdo ve, če mu ni vlačenje kablov in nočno priklapljanje morda zoprno?

Po drugi strani pa dobi voznik, ki plača šest ali osem tisočakov več, 265 konj in povsem drugačne občutke med vožnjo. Ne samo v primerjavi z dizlom, tudi turbo bencinski 132-kilovatni tucson MHEV do stotice zamuja dobri dve sekundi.

Kako se tucson primerja s fordovo kugo? Priključno-hibridni pogon pri ford kugi sloni na 2,5-litrskem bencinskem motorju. Sistemska moč pogona je 165 kilovatov (225 “konjev”), kar je nekoliko manj kot pri tucsonu, ki ima dodatno še štirikolesni pogon. Se je pa pri kugi povprečna poraba po 100 kilometrih, od tega smo jih polovico prevozili na elektriko, ustavila pri 2,4 litra, kar je podobno kot pri tucsonu. Je bila pa kuga nekoliko bolj varčna na daljših razdaljah, kjer je večino časa avto poganjal bencinski motor. Pri kugi smo porabili 5,4 litra goriva ob prevoženih petsto kilometrih. Baterija z zmogljivostjo 14,4 kilovatne ure je malenkost večja kot pri tucsonu, a pri obeh je polnjenje baterije mogoče z močjo do 7,4 kilovata, zato je edino smiselno polnjenje na domači vtičnici.

tehnični podatki hyundai tucson 1.6 T-GDI PHEV 4WD vrsta motorja bencinski hibridni 4-valjni, 4 ventili na valj prostornina v cm3 1598 moč (bencin) v kW (KM) pri vrt./min. 132 (180) pri 5500 navor (bencin) v Nm pri vrt./min 265 pri 1500 - 4500 moč (el.) v kW (KM) 66,9 (91) navor (el.) v Nm pri vrt./min 304 pri 2100 moč (sistem) v kW (KM) pri vrt./min 195 (265) pri 5500 navor (sistem) v Nm 350 menjalnik avtomatski 6-stopenjski pogon štirikolesni mere (dolžina x širina x višina) v mm 4500 x 1865 x 1650 medosna razdalja v mm 2680 prtljažnik v litrih 558 - 1721 število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1939 (476) največja hitrost v km/h 191 pospešek do 100 km/h v sekundah 8,2 poraba (po normah EU) v l/100 km 1,4 poraba na testu v l/100 km 6,2 cena osnovnega modela v EUR 38.590 cena testnega vozila v EUR 42.600 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 47.620

Računalnik poroča, da je tucson po prevoženih 58,9 kilometra povprečno porabil 2,8 litra goriva. Foto: Gašper Pirman

Iz senčnikov se lahko proti ogledalu izvleče dve dodatni senčili, ki zaščitita pred motečo svetlobo. Preprosto in učinkovito. Foto: Aleš Črnivec

Plošča 558-litrskega prtljažnika pokriva tri predale, dva za oba kabla in enega za pribor. Povsem spodaj je poleg obeh baterij še prostor za nameščanje konzole z rolojem, kadar ni v uporabi. Foto: Gašper Pirman