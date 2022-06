Slovenski navdušenci: na Vranskem kar 24 yarisov GR #video

Foto: Gregor Pavšič Ko je Toyota prvič predstavljala novega yarisa v različici GR, so bili prodajni načrti še dokaj skromni in zadržani. To je vendarle povsem športno usmerjen trivratni yaris, ki ima štirikolesni pogon in ki so ga Japonci izdelali tudi kot homologacijski avtomobil za svoj novi (letošnji) dirkalnik za svetovno prvenstvo v reliju. Navsezadnje je za ceno takega yarisa GR mogoče dobiti dva klasična yarisa. Toda kljub temu je avtomobil prav s tem, da so ga pri Toyoti izdelali celovito, da ga niso elektrificirali in da niso delali večjih kompromisov, pri avtomobilskih navdušencih postal zelo zaželeno vozilo. Podobno se je s homologacijskimi avtomobili, ki so postali prave ikone, v preteklosti že zgodilo. Yarisu GR je to uspelo celo danes, ko se brezkompromisni športni avtomobili vse bolj umikajo s trga.

Zbor 24 športnih yarisov na Vranskem

Ni presenetljivo, da je večji del teh yarisov GR v Sloveniji prodal Andrej Jereb. Nekdanji voznik relija ga vozi tudi sam in tudi njegov izolski yaris GR, opremljen tudi z Akrapovičevim izpušnim sistemom, je bil del družbe v Centru varne vožnje AMZS na Vranskem. Tja je namreč Jereb povabil prav svoje stranke, jim dal še nekaj nasvetov glede idealne linije pri dinamični vožnji, vse skupaj pa je bilo povod za enega največjih zborov yarisov GR na enem mestu.

Kar 24 se jih je postavilo v vrsto. Večina je bila belih, nekaj rdečih, eden temnozelen in eden rožnate barve.

Čeprav bo Toyota izdelala omejeno serijo yarisov GR, jih nekaj na slovenski trg še prihaja. Za zdaj tudi kaže, da bo yaris GR ostal v Evropi brez družbe svoje večje sestre, to je corolle GR.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič