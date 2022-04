Slovenec za zmago sredi Italije, tako je končal favorit

Boštjan Avbelj je zadnjih pet let eden najuspešnejših avtomobilskih športnikov v Sloveniji. Dokazal se je v mednarodni konkurenci pokala Renault Clio, nato pa se leta 2019 preselil v reli. V tej sezoni je v konkurenci slovenskega državnega prvenstva dobil dva relija, nato pa se preselil v Italijo. Tam bo Avbelj, ki mu zapiske bere Damijan Andrejka, vozil tudi letos in sodeč po prvem reliju so možnosti slovenske posadke zelo visoke.

Slovenca sta usmerjena predvsem v prvenstvo IRC, ob tem pa naj bi v drugem delu sezone nastopila še na enem ali dveh relijih absolutnega italijanskega prvenstva. Tudi v seriji IRC pa sta letos dobila še veliko hujšo konkurenco. To sta predvsem Luca Rossetti, nekdanji evropski in italijanski prvak, in Andrea Nucita (vsi škoda fabia rally2). Skupaj z Avbljem so bili pričakovano tudi osrednji favoriti na reliju Maremma Trofeo v okolici Follonice.

Andrea Nucita je med dirko že izgubil vodstvo, a naposled obdržal 2,8 sekunde prednosti pred Boštjanom Avbljem. Foto: International Rally Cup

Oster ritem dirkanja, odločile so slabe tri sekunde

Oster ritem dirkanja je terjal svoj davek. Razlike so bile majhne, v spremenljivih vremenskih razmerah pa se je prvi opekel Rossetti. Zletel je s ceste in boj za zmago prepustil Avblju in Nuciti. Italijan je imel najprej prednost, nato pa je Avbelj v nedeljo zjutraj dobil tri hitrostne preizkušnje zapored in prevzel vodstvo.

V samem zaključku relija je bil Nucita vendarle za las uspešnejši. Na zadnji preizkušnji je najhitrejša voznika relija ločila le ena desetinka sekunde, tako da je Nucita pred Avbljem po dobri uri dirkanja zmagal s prednostjo vsega 2,8 sekunde.

Rally Trofeo Maremma, WHAT a race, sun, extreme wind, storms, snow and hail, but we managed to get second place overall. Great respect to the winners @AndreaNucita18 and Rudy Pollet for the spectacular fight for every second. @MotorsportSkoda @BostjanAvbelj pic.twitter.com/a0w8NBNAaa — Damijan Andrejka (@dandrejka) April 3, 2022

Tako je reli končal nekdanji evropski prvak Luca Rossetti. Foto: International Rally Cup

Ostali tekmeci so za njima zaostali 50 sekund in več. Prvih šestnajst mest v skupni razvrstitvi so zasedli dirkalniki razreda Rally2 oziroma R5, skupno pa je bilo uvrščenih 91 posadk. Iz vidika prvenstva IRC je poleg Rossettija uvodni reli z ničlo zapustil tudi Alessandro Re (VW polo R5), ki je bil lani Avbljev glavni tekmec. Naslednja preizkušnja v IRC čaka Avblja konec maja na reliju Taro.