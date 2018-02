Slovenci kupijo popust, ne avtov: kakšne so pasti?

Le redki Slovenci danes kupijo avtomobil brez popusta in ti so pri številnih znamkah postali tudi del uradnih cenikov. Toda bodite previdni, premijo kasko zavarovanja vam bodo določili glede na višino redne, ne znižane cene.

Ford je ena izmed avtomobilskih znamk, ki na uradnih cenikih že dlje navaja precej visoke redne popuste. Foto: Gašper Pirman

Kupci so se navadili na popuste

"Žal je še vedno tako, da obiskovalci salonov kupujejo predvsem popuste. Zato trgovci brez njih ne moremo. Kdor bi to poskusil, bi imel resne težave," nam je nedavno povedal Marko Kajfež, direktor znamke Hyundai v Sloveniji.

Popusti pri nakupu avtomobilov so se uveljavili predvsem v obdobju gospodarske krize, nepogrešljivi del prodaje pa so postali tudi v zadnjem obdobju, ko je prodaja novih avtomobilov v Sloveniji v precejšnjem porastu.

Pregled ponujenih popustov v uradnih cenikih:

Alfa Romeo 2.500 evrov Fiat od 1.500 do 2.500 evrov Ford od 1.150 do 3.350 evrov Honda od 1.000 do 4.000 evrov Hyundai od 2.000 do 2.500 evrov Kia od 1.200 do 2.500 evrov Mitsubishi od 2.500 do 4.000 evrov Seat od 1.000 do 1.500 evrov Suzuki od 500 do 2.000 evrov

Popusti čakajo tudi v prodajnih salonih

Ko smo prečesali internet in spletne strani posameznih avtomobilskih znamk, smo popuste v uradnih cenikih našli pri okrog desetih znamkah. Pri nekaterih so popusti navedeni v uradnem ceniku pri vseh modelih, pri nekaterih le pri posameznih modelih. Tudi znamke, ki popusta v uradnem ceniku ne navajajo, v prodajnih salonih popuste seveda ponujajo.

Zgolj nekaj primerov aktualnih akcij. Kia za sportaga ponuja več kot šest tisoč evrov popusta, Mercedes-Benz za določeni model razreda E več kot 11 tisočakov, pri Renaultu za posamezne modele okrog tri tisočake popusta in podobno. Pri Oplu so v uradnem ceniku zapisali, da cene ne vsebujejo popustov in naj za konkretno ponudbo obiščejo prodajni salon.

Pazite pri kasko zavarovanju



Nakup avtomobila s popustom pa ima tudi svojo past. Zavarovanje za avtomobil se namreč izračuna glede na redno ceno, ne tisto s popustom. To velja za zavarovanje splošnega kasko zavarovanja in določenih kombinacij zanj, ne pa tudi za splošno zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Pri tej se upošteva moč motorja po razredih kilovatov.



Na letni ravni bi voznik, ki bi kupil avtomobil s popustom od tri do pet tisoč evrov, za kasko zavarovanje plačal od 30 do 50 evrov višjo ceno. Razlika v ceni je sicer odvisna od številnih dejavnikov, med njimi tudi od bonusnega razreda posameznika.