Skupina PSA je pripravljena za nemoten prehod k motorjem izdelanih po novih okoljevarstvenih standardih

Od septembra 2018 dalje v avtomobilski industriji veljajo novi okoljevarstveni standardi, ki prinašajo test emisij po novem svetovnem standardu (WLTP) in so obvezni za vse avtomobile. Skupina PSA je že od majske proizvodnje naprej proizvaja vozila z motorjem EURO 6.2 in je tako poskrbela za brezskrben prehod motorjev iz emisijskega standarda EURO 6.1 v EURO 6.2.

Zaradi novega cikla merjenja porabe goriva in izpustov CO2 ni pri podjetju C Automobil Import d.o.o. nobenega dodatnega zamika dobave novih avtomobilov iz naslova prehoda na motorje z novim standardom EURO 6.2. Le ti so čistejši ter imajo realno oglaševano porabo goriva ter navedene emisije. Večino modelov vozil, skladnih s tem novim okoljevarstvenim standardom imajo že na zalogi, cena za končne kupce pa bodo, v primerjavi s prejšnjo generacijo motorjev, praktično nespremenjene.

Potrošniške organizacije so dolga leta opozarjale na razliko med oglaševano in resnično porabo avtomobila, ki se je s pojavom malih, turbomotorjev v zadnjih letih še močno povečala. Novi testi zahtevajo, da so avtomobili opremljeni s posebnimi napravami, testi pa se izvajajo na cesti, v realnih pogojih in morajo ustrezati vnaprej določenim merilom glede klancev, naselij in avtocest.

Skupina PSA je že oktobra 2015 analizirala porabe 30 modelov znamk Citroën, DS in Peugeot v resničnih pogojih vožnje. Še več informacij so pridobili z analizo dodatnih 20 modelov, pri katerih so s pomočjo simulatorjev vožnje opazovali porabo goriva glede na uporabo vozil njihovih strank. Leta 2017 je skupina PSA tako imela zanesljive rezultate meritev škodljivih emisij dušikovih oksidov med dejansko uporabo vozil pri kupcih. Tako so omogočili hiter in nemoten prehod na nove motorje standarda EURO 6.2, zato tudi ne prihaja do nobenih zamikov dobave vozil pri slovenskem podjetju C Automobil Import d.o.o.

