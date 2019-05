Skrita okvara za množični vpoklic Renaultovih motorjev?

Francoska potrošniška organizacija opozarja na določen tip Renaultovih motorjev, ki imajo standard Euro 5 in so jih izdelali med leti 2012 in 2016. V Evropi naj bi bilo potencialnih primerov okrog 600 tisoč.

Potrošniška organizacija UFC Que Choisir, s temelji v letu 1951 in ki ima v Franciji okrog 160 lokalnih odborov, je na podlagi informacij svojih virov poslala opozorilo lastnikom avtomobilov znamk Renault, Dacia in Nissan.

Domnevno prevelika poraba olja in možnost resne okvare motorja

Njihovi avtomobili uporabljajo 1,2-litrski bencinski motor TCe in 1,2-litrski DIG-t. Gre za motorje po normativih Euro 5 in tip H5. Ti motorji po podatkih potrošniške organizacije porabljajo preveč olja, kar lahko privede do okvare izpušnih ventilov in pozneje do odpovedi motorja.

S takim motorjem so opremljeni številni zelo priljubljeni avtomobili, med njimi renault clio, renault megane, renault captur, dacia duster, nissan qashqai in podobni.

So za težave interno vedeli že več let?

Potrošniška organizacija UFC Que Choisir trdi, da so pri Renaultu za težavo z motorji vedeli že več let. Interni dokument, ki so ga poslali tudi svoji prodajno-servisni mreži, naj bi osvežili lansko leto. Popravilo posameznega motorja domnevno stane 10 tisoč evrov in pri organizaciji pričakujejo, da bi Renault kril celotne stroške popravil vseh vozil.

V Evropi okrog 600 tisoč potencialnih primerov

Renault je domnevno problematične motorje izdelal od leta 2012 do sredine leta 2016. V Franciji so prodali okrog 160 tisoč teh motorjev, na evropski ravni pa okrog 600 tisoč, je poročal francoski časnik Le Monde. Pri tem so se sklicevali na zaupni interni dokument Renaulta iz leta 2015.

Pri Renaultu so v odzivu za francosko agencijo AFP zapisali, da vsi motorji omenjenega tipa nimajo tovrstnih težav in da lahko do prekomerne porabe olja pride iz številnih vzrokov. Za Le Monde so predstavniki družbe potrdili, da bi taka okvara motorja lahko presegla popravilo iz naslova garancije vozila.