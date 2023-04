Skorajšnja tragedija: trem Hrvatom po 750 evrov kazni

Zato nemremo imati lijepe stvari 🇭🇷 pic.twitter.com/Wk60lMDRrl — Ante (@mdfnlshts) April 23, 2023

Eden najbolj viralnih dogodkov relija za svetovno prvenstvo na Hrvaškem ni bil športne narave, temveč se je dotikal nesprejemljivega obnašanja dela obiskovalcev. Skupina moških se je namreč stepla sredi ceste in varnostniki so jih s ceste odmaknili zadnji hip, preden je mimo z veliko hitrostjo pripeljal eden izmed Toyotinih dirkalnikov.

Policija je odvzela prostost trem Hrvatom, starim 23, 28 in 30 let. Danes so jih pripeljali pred sodišče v Karlovcu, kjer jim je sodnica odredila po 750 evrov kazni in še dodatnih 20 evrov sodnih stroškov. Sto evrov kazni so dobili zaradi kršenja javnega miru, preostalih 650 evrov pa za povzročitev nereda na športnem dogodku.

Povod za pretep s Poljaki, ki jih policija kazensko ni obravnavala, naj bi bil spor glede mesta za ogled relija.