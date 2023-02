Skoraj 50-letnica tovarne, nova priložnost za Poljake

Jeep je začel na Poljskem izdelovati svoj prvi električni model avenger, za katerega so do zdaj prejeli deset tisoč naročil.

Avtomobilska tovarna v Tychyju je stara že skoraj 50 let in je bila zgrajena med letoma 1972 in 1975. Trenutno v njej poteka dvoizmensko delo, zaposlenih pa je več kot dva tisoč ljudi. Od leta 1975 do konca lanskega leta so v tej tovarni izdelali 10,8 milijona avtomobilov.

Sestavljanje avtomobilov poteka v štirih oddelkih − izdelavo karoserije zaupajo zunanjemu partnerju, proces varjenja je skoraj popolnoma robotiziran (uporabljajo 930 robotov), nato imajo še 90-odstotno avtomatizirano lakirnico in končni del, kjer vozila sestavljajo. Slednji ima dve proizvodni liniji za sestavljanje avtomobilov, zraven pa je še proizvodna linija za baterije.

Prvi električni jeep še brez namenske platforme

Za Poljake v Šleziji na jugu Poljske, ki leži približno 20 kilometrov južno od Katovic in slabih 800 kilometrov od Ljubljane, bo v Stellantisovem programu novo priložnost dobil jeep avenger. To bo tudi prvi električni avtomobil, ki ga bodo izdelovali v tej tovarni. Prav tako bosta v tej tovarni na vrsto prišla tudi petvratna izvedenka fiata 500e in novi model Alfe Romeo.

Avenger je poseben avtomobil, saj kljub Jeepovi znamki sprva ne bo nudil štirikolesnega pogona. Ta bo z dvojnim elektromotorjem na voljo pozneje. Avtomobil je nastal na prilagojeni platformi eCMP2 − delil si jo bo s peugeotom e-208, peugeotom e-2008, opel corso-e in podobno. Avenger torej ni povsem namenski električni avtomobil, saj ga bodo za nekatere trge izdelovali tudi s klasičnim bencinskim motorjem.

Jeep avenger v Slovenijo spomladi

Zato baterije nima med sprednjo in zadnjo osjo, temveč večinoma pod zadnjimi sedeži. Temu primerno je baterija dokaj majhna − neto kapaciteta le 50 kilovatnih ur (kWh), kar po WLTP obljublja doseg do 385 kilometrov. Moč polnjenja na DC znaša do 100 kilovatov.

Avenger v Slovenijo predvidoma prihaja spomladi, ko bo v praksi tudi zanimivo preveriti, ali ima ta kompaktni SUV realno več kot 300 kilometrov dosega.