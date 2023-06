Škoda v Sloveniji: znani novi modeli, napovedali nov tip prodaje

Škoda sodi med najuspešnejše in najstabilnejše avtomobilske znamke v Sloveniji. Vodi jo Petr Podlipny, ki ga je nekoč Škoda poslala v Slovenijo, da bi učvrstil znamko in ji povečal tržni delež, pa se je tu poročil in dobil še slovensko državljanstvo. Škodo čaka zahtevna prihodnost, kjer ni izključena ukinitev določenih majhnih modelov, neizbežna bo elektrifikacija, Podlipny pa napoveduje tudi prehod na agencijski tip poslovanja z avtomobili.

Škoda favorit – spomin na skromne začetke po tem, ko jih je prevzel koncern Volkswagen. Foto: Škoda Škoda velja za avtomobilsko znamko, ki je v zadnjih 30 letih doživela nepričakovan razcvet. Avtomobilski ponos nekdanje Češkoslovaške je po prihodu pod okrilje koncerna Volkswagen z modernejšo tehnologijo, razpoložljivimi investicijskimi sredstvi in premišljenim načrtovanjem avtomobilov, ki so na čelu z octavio začeli brisati meje med klasičnimi avtomobilskimi segmenti, močno nadgradil svojo bogato zgodovino proizvodnje avtomobilov.

Škoda ima v Evropi zdaj okrog petodstotni tržni delež, v nekaterih državah pa še mnogo višjega. To velja tudi za Slovenijo. Ko je Škoda pred 20 leti prišla pod okrilje podjetja Porsche Slovenija, so letno prodali komaj 672 avtomobilov. To je bil komaj enoodstotni tržni delež, ki pa je nato strmo rastel. Škoda je v tem času zarezala tudi v tržni delež Volkswagna.

Foto: Porsche Slovenija

Danes je Škoda tretja avtomobilska znamka v Sloveniji, takoj za Volkswagnom in Renaultom. Njen tržni delež se giblje med 10 in 11 odstotki. Rekordna so bila leta 2017–2019, ko so v vsakem letu v Sloveniji prodali po več kot sedem tisoč avtomobilov.

"Ko sem se leta 1991 zaposlil v tovarni Škoda, smo prodajali en model z enim motorjem, to je bil favorit, in sicer s tremi karoserijskimi različicami. Danes imamo že osem modelov, da o številu motorjev oziroma pogonskih različic sploh ne govorim. V začetku devetdesetih let je Škoda proizvedla približno 130 tisoč vozil na leto, pred koronsko krizo pa 1,3 milijona, torej kar desetkrat več," pravi Petr Podlipny, rojeni Čeh, ki je svojo kariero začel v Mladi Boleslavi in nato prišel vodit znamko še v Slovenijo. Tu se je ustalil, se poročil in tudi pridobil slovensko državljanstvo.

Pet najbolje prodajanih modelov znamke Škoda v Sloveniji:

št. prodanih (2003–2024) škoda octavia 31.495 škoda fabia 20.374 škoda rapid 5.712 škoda kodiaq 5.509 škoda superb 5.465

vir: Porsche Slovenija

Škoda bo letos prenovila kamiqa, scalo, kodiaqa in superba, prihodnje leto pa še octavio. Leta 2024 na trg prihaja tudi nov električni kompaktni športni terenec, ki se bo imenoval elroq. Leta 2025 prihaja prenova enyaqa, prav tako pa še majhen in cenovno dostopnejši električni avtomobil – Škodina različica nedavno razkritega Volkswagnovega koncepta ID.2all. Za leto 2026 sta napovedana električni karavan, ki bo dimenzijsko primerljiv z octavio, ob tem pa tudi sedemsedežno družinsko vozilo.



Do leta 2026 bo imela Škoda vseeno že šest povsem električnih modelov. Štirje novi modeli imajo za zdaj delovna imena "small", "compact", "space" in "combi". Le za kompaktni model so že potrdili končno ime elroq. Ta bo dolg okrog 4,5 metra in bo pomenil električnega naslednika trenutnega modela karoq. Vozilo "combi" – karavanska različica octavie – bo dolgo okrog 4,7 metra, vozilo "space" pa že okrog 4,9 metra. Ta bo serijska različica že videnega koncepta vision 7S. Ime octavia še ni potrjeno, tehnično pa bo na platformi MEB primerljiv z volkswagnom ID.7. To pomeni baterijo z zmogljivostjo 86 kilovatnih ur, močjo polnjenja do 200 kilovatov in dosegom po WLTP več kot 600 kilometrov.

Skulptura naslednjega električnega športnega terenca iz Škode. Imenoval se bo elroq, nasledil pa bo model karoq. Foto: Škoda

Octavia sodi med najbolje prodajane avtomobile v Sloveniji. Do zdaj so jih v Sloveniji prodali več kot 31 tisoč. Foto: Gašper Pirman

"Brez gasilskih akcij ob pretresih na trgu"

"Seveda je bilo vloženega ogromno dela, rezultat pa je še toliko odmevnejši, ker je imela Škoda v Sloveniji pravzaprav slabši izhodiščni položaj. Slovenski kupci so jo namreč dokaj dobro poznali že iz socialistične preteklosti. V drugih državah so uvozniki seveda imeli manj težav z uveljavitvijo znamke, saj so začeli delovati v Volkswagnovih časih in jih ni obremenjevala preteklost," ugotavlja Podlipny.

"Vesel sem, da smo zdaj v položaju, ko se nam ni treba odločati na hitro in ne uporabljamo sistema gasilskih akcij ob vsakem manjšem pretresu na trgu. Nimamo zaloge, nimamo popustov, nimamo prodajnih podpor iz tovarne, pa vseeno stabilno prodajamo. Zaupajo nam kupci, ki želijo vložiti na dolg rok in v stabilno vrednost. To se še posebej vidi, ko avtomobilistična podjetja doleti kakšna nevihta," je ponosen Podlipny.

Kaj čaka Škodo v prihodnjem desetletju?

Ne glede na stabilnost pa je tudi pred Škodo zahtevno desetletje. Izzivi se najprej dotikajo napovedanih standardov Euro 7, ki pod vprašaj postavljajo obstoj katerega izmed obstoječih modelov, in seveda prehod na električno ponudbo avtomobilov. Škoda ima za zdaj enyaqa, prihaja tudi novi elroq kot električni avtomobil, primerljiv z obstoječim karoqom. Tudi Škoda bo dobila svojo različico električnih manjših avtomobilov, kakršne je napovedal koncept volkswagen ID.2all. Seveda bo Škoda v tem desetletju stavila tudi še na motorje z notranjim izgorevanjem, ki v modelih, kot so octavia, kodiaq in superb, ostajajo nepogrešljivi.

"Če bi se to, kar se govori, uresničilo, bi seveda najbolj pogrešali kamiqa. Iz prodajnih statistik namreč vidimo, da letno prodamo 400 fabij in okrog 300 scal ter kar 1.200 kamiqov," Podlipny odgovarja na vprašanje, kateri majhen avtomobil bi najbolj pogrešal, če bi ti zaradi okoljskih standardov postali nekonkurenčni.

Ob tem pa za obdobje med letoma 2025 in 2030 napoveduje tudi korak naprej v smeri agencijske prodaje. Ta za Škodo v Sloveniji sicer še ni prioriteta, ker nimajo veliko flotne prodaje, prav ta pa je glavni razlog za prehod na nov tip prodaje. Kot pravi Podlipny, naj se sistem preizkusi in dobro utrdi na velikih trgih, nato pa bi ga lahko relativno hitro prevzeli tudi v Sloveniji.