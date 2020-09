Sindikat ostro proti: izdelava vozil Škode iz Češke v tujino?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Škoda je lani na Češkem izdelala 101.586 kodiaqov, 98.360 seat atec in 29.298 superbov.

Škoda je lani na Češkem izdelala 101.586 kodiaqov, 98.360 seat atec in 29.298 superbov. Foto: Škoda

Načrt preusmeritve dela proizvodnje Škodinih avtomobilov v tujini je v svojem članku za tedenski interni časopis sindikata zapisal njegov vodja Jaroslav Povšik, ki je tudi član uprave Škode.

“Kaj ni ta kampanja proti Škodi že dovolj? Ali jo moramo res prikrajšati za vse dobro in odlično, kar imamo danes?” je zapisal Povšik.

V preteklosti je tema selitve proizvodnje v tujino znotraj Volkswagnovega koncerna že poskrbela za napetosti. Vodstvo koncerna je Škodi očitalo nizke stroške dela, ki jih imajo na Češkem in ki so kajpak mnogo manjši kot v Nemčiji. To pozitivno vpliva na poslovanje češke avtomobilske družbe.

Škoda lani na Češkem izdelala 229 tisoč novih avtomobilov

Škoda je lani na Češkem izdelala 101.586 kodiaqov, 98.360 seat atec in 29.298 superbov. Globalno je Škoda izdelala 1,24 milijona novih avtomobilov, glavna trga zanje pa sta bila Kitajska in Nemčija.

Po informacijah s strani Povšika bi Škoda proizvodnjo superba in kodiaqa iz Češke preselila v Nemčijo, Seatovo ateco pa v Španijo.