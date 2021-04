Še zadnji nastop Mercedesovega posebneža #foto

Mercedes je z modelom CLS pred sedemnajstimi leti šokiral avtomobilski svet in vse skupaj nadgradil s prihodom posebneža med karavani. Kljub ekskluzivnim potezam se CLS v resnici prodajno ni nikoli uveljavil, posloviti se je moral shooting brake, v novo generacijo pa je CLS vstopil le še kot štirivratna limuzina. Po štirih letih je prišel čas za prenovo, ki prinaša malenkostne popravke zunaj in znotraj ter nekaj posodobitev pri motorni paleti.

Pri Mercedesu je v zadnjem času vse v znamenju elektrifikacije in športnih terencev, zato bodo tokrat na račun prišli ljubitelji brezčasnih klasik. CLS to zagotovo je, zaradi svojega položaja znotraj družine in navsezadnje zaradi svojega videza. Ekipa Roberta Lešnika ni grobo posegala v lepo dodelano zunanjo podobo. Malenkost so popravili masko hladilnika in dodali nekaj športnih potez na sprednji odbijač. Nova so tudi platišča in zanimiva modra barva.

Nov volanski obroč izboljša uporabnost pri polsamodejni vožnji

Če so spremembe zunanjosti resnično manjše, je prenova še manj vplivala na potniško kabino. Nov je volanski obroč z vgrajeno mrežico, ki zaznava dotik voznikovih rok. Tako ob vklopljenem pametnem tempomatu ni treba fizično premikati volana, ampak prek te mrežice čuti dotik volana in brez nenehnega opozarjanja lahko vozi po avtocesti. Ima nekaj novih barvnih kombinacij, materialov in opcij, ki lahko ob doplačilu še povečajo prestižnost v potniški kabini.

Še zadnjič brez pretirane elektrifikacije

Že znanim motorjem se je pridružil vstopni 1,9-litrski dizelski motor s 143 kilovati in 400 njutonmetri navora. Še vedno bosta na voljo dvolitrski dizel s 195 kilovati ter trilitrski šestvaljnik z 243 kilovati in kar 700 njutonmetri navora. Vsaj pri nas manj priljubljena izbira bosta CLS 350 z dvolitrskim štirivaljnim bencinskim motorjem z 220 kilovati ter CLS 450 s štirikolesnim pogonom in trilitrskim šestvaljnikom z 270 kilovati. Seveda ne manjka niti AMG-jev CLS 53 s 320 kilovati.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz