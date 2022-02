Še višje cene? Desetletje nad prepadom, a tako slabo še ni bilo.

Ukrajina je po površini druga največja država v Evropi, a tudi ena najrevnejših in z omejenim vplivom na avtomobilski trg. Zato lahko zdajšnja kriza močno vpliva na ruski avtomobilski trg. Poleg nekaterih dobaviteljev Ukrajina predstavlja tudi pomembno logistično vrzel. Nove sankcije bi obenem še dodatno zaustavile proizvodnjo avtomobilov v Rusiji.

Vhod v tovarno AvtoVAZ v Togliattiju, kjer letno izdelajo blizu pol milijona avtomobilov. Foto: Reuters

Še leta 2012 je bila Rusija eden ključnih avtomobilskih trgov v Evropi in takrat je kazalo, da bodo prehiteli celo vodilnega nemškega. Toda po prvih vojaških posredovanjih Vladimirja Putina so sankcije povsem zaustavile ta avtomobilski prodor. Če so Rusi pred desetletjem letno prodali še 2,8 milijona avtomobilov, so jih predlani še 1,6 in lani 1,67 milijona. Rusija se uvršča na osmo mesto globalnih avtomobilskih trgov, in sicer za Južno Korejo in pred Francijo ter Anglijo.

Velik del avtomobilov je namenjenih za Ruse in tik pred epidemijo covid-19 so letno izvozili vsega 50 tisoč avtomobilov. Leta 2019 so izvozili za 3,3 milijarde dolarjev avtomobilov, uvozili pa so jih v vrednosti 20 milijard dolarjev. Pri uvozu je šlo tudi za različne sestavne dele, ki so jih v Rusiji nato sestavljali v končne avtomobile. Nove sankcije in izključitev iz bančnega sistema SWIFT bi lahko dobavo teh delov povsem oklestili.

Med evropskimi proizvajalci je na Rusijo še posebej vezan Renault, ki je tudi 25-odstotni lastnik družbe AvtoVAZ. Ta je sestavni del Renaultove družbe. Foto: Reuters

Delo v Volkswagnovi tovarni v Kalugi. Zaradi omejenih dobav iz Ukrajine bodo omejili proizvodnjo tudi v dveh nemških tovarnah. Foto: Reuters

Francoski Renault, ki je tudi 25-odstotni lastnik največjega ruskega avtomobilskega proizvajalca AvtoVAZ, ima v Rusiji tri tovarne. Renault v Rusiji pridobi okrog osem odstotkov vseh svojih prihodkov, ta teden pa bodo morali zaradi logističnih težav zaustaviti oziroma omejiti del svoje ruske proizvodnje. Pri Renaultu so tako potrdili, da bodo med 28. februarjem in 5. marcem zaustavili delo v tovarni v Moskvi. Vsaj za en dan naj bi zaustavili tudi proizvodnjo v tovarni AvtoVAZ v Togliattiju.

Na proizvodnjo vozil neposredno vplivajo tudi tovarne v Ukrajini. Pri Volkswagnu bodo morali ta teden ustaviti delo v dveh nemških tovarnah (Dresden, Zwickau), ker jim primanjkuje sestavnih delov iz Ukrajine.

Ruski trg veliko pomeni tudi za korejski koncern Hyundai-Kia, ki drži skoraj 23-odstotni tržni delež in mu Rusija predstavlja 5,7 odstotka vseh prihodkov. Pri Renaultu znaša ta delež 4,4 odstotka, pri Mitsubishiju 3,4 odstotka, dobra dva odstotka tudi pri Volkswagnu in Mazdi. Za komaj odstotek je na Rusijo vezana Toyota, za 0,3 odstotka pa francoski koncern PSA.



Skupno ima v Rusiji prav Hyundai z 22,9 odstotka največjni tržni delež, sledijo AvtoVAZ (22 %), Volkswagen (13,8 %), Renault (8 %), Toyota (7 %) in Nissan (4,6 %).

Manj izdelanih vozil lahko pomeni le višje cene

Vse to bo lahko vplivalo tudi na globalno avtomobilsko industrijo. Rusija na primer izdela 38 odstotkov svetovnega paladija, dragocene kovine, brez katere si proizvodnjo avtomobilov težko zamislimo. Iz Rusije bodo manjkale tudi zaloge aluminija, katerega vrednosti so se že pred zdajšnjo krizo močno povišale. Ob vse višjih vrednostih nafte in aktualnih dobaviteljskih težavah s polprevodniki bodo trenutne razmere bržkone vplivale na število letos izdelanih avtomobilov in s tem tudi na dobavne roke oziroma že tako močno omejene zaloge vozil.

Dve analitični družbi, J.D. Power in LMC Automotive, sta tako svoji letošnji napovedi za proizvodnjo vozil zmanjšali za 400 tisoč enot, in sicer na 85,8 milijona novih vozil.