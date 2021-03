Še peta znamka: Mini od 2030 izključno na elektriko

Mini sledi Fordu, Bentleyu, Jaguarju in Volvu in se je zavezal, da bodo od leta 2030 naprej prodajali izključno polne električne modele.

Pri Miniju novice še uradno niso potrdili, a viri blizu te britanske znamke so potrdili njihov prehod v povsem električno prihodnost od leta 2030 dalje. Zadnji model z motorjem na notranje izgorevanje bodo lansirali leta 2025, do leta 2027 pa bo že polovica prodaje izključno na plečih električnih modelov.

Več bo znanega 17. marca

BMW, lastnik Minija, pripravlja za 17. marec letno finančno poročilo in organizira dogodek, kjer vsako leto predstavijo pomembnejše usmeritve podjetja in znamk. Pričakuje se, da bo Oliver Zipse, izvršni predsednik BMW-ja, takrat tudi uradno potrdil Minijevo električno prihodnost. Za zdaj pa nobena od znamk ne želi komentirati govoric.

Mini s to potezo sledi štirim evropskim znamkam, ki so vse napovedale električno prihodnost. Vse bolj zahtevni emisijski standardi in uspeh avtomobilskih proizvajalcev, ki prodajajo izključno električna vozila, so ključni faktorji, zakaj številni sprejemajo te drzne odločitve.