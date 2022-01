Še neuradno: ta nemški avtomobil se bo močno spremenil

Insignia je bila eden stebrov znamke Opel in trenutno je to eden tistih modelov, ki znotraj te nemške znamke še prihaja s platforme nekdanjega lastnika General Motorsa in ne trenutnega koncerna PSA Peugeot Citroën. Pri tem pa ne bo ostalo, saj so Francozi in Nemci tudi za insignio že začrtali dokaj jasno prihodnost.

Citroën C5 X. Foto: Citroën

Njeno prodajo bodo poskušali pospešiti s potezami križanca, tako da bi bila insignia kombinacija enoprostorca in križanca, je poročal britanski Autoexpress. Tak avtomobil bi bil lahko podoben citroënu C5 X, ki v prenovljeni podobi na ceste prihaja že letos.

Nova insignia bo predvidoma nastala na platformi eVMP, na kateri bo Peugeot izdelal tudi novi generaciji modelov 3008 in 5008. Na tej platformi bodo lahko ponujali tako priključno hibridne kot tudi povsem električne pogone.