Še ena napoved: mali francoski SUV tudi s sedmimi sedeži

Vodstvo Citroena je ob včerajšnji predstavitvi novega električnega e-C3 že potrdilo, da vsaj za zdaj to pomeni tudi konec za model C1. Francozi so prav tako pokazali prve skice novega C3 aircross, ki prihaja z iste platforme in to celo kot sedemdežnik kompaktnega razreda.

Citroen je včeraj razkril novo generacijo modela C3. Čeprav bo na voljo tudi s termičnimi motorji, so največ pozornosti namenili njegovi električni različici. Za nekaj evropskih držav so potrdili izhodiščno ceno dobrih 23 tisoč evrov, kar ni slabo za štiri metra dolg električni avtomobil z realnim dosegom vsaj okrog 250 kilometrov. Leta 2025 bodo imeli tudi različico z manjšo baterijo in ceno pod mejo 20 tisoč evrov.

Novi citroen e-C3 bo dolg štiri metre. Foto: Citroën

Ker so pri C3 precej “stisnili” s ceno, to ne pomeni nič dobrega za prihodnost modela C1. Zanj bo med malčkom ami, ki je uradno štirikolesnik in ne avtomobil - v Sloveniji stane okrog 10 tisoč evrov - in novim C3 zmanjkalo maneverskega prostora. To je na razkritju e-C3 za britanski Autocar potrdil direktor znamke Thierry Koskas.

Prav zaradi majhne cenovne razlike do en razred višjega brata so C1 že pred leti črtali tudi s slovenskih cenikov. Januarja leta 2022 so ga pri Citroenu dokončno črtali iz proizvodnih linij in vsaj za zdaj naslednika ne načrtujejo.

C3 aircross tudi s sedmimi sedeži

Osnova za novi C3 bo platforma Smart Car, ki jo bodo lahko tudi znatno raztegnili in izkoristili za večje avtomobile. Eden takih bo nova generacija C3 aircross, je potrdil Koskas. Ta bo ostal kompaktni SUV oziroma križanec, imel pa bo tudi možnost sedmih sedežev in bo tako postal neposredni tekmec za dacio jogger.

Vodstvo Citroena je prve skice avtomobila pokazalo ob koncu razkritja e-C3. Več podrobnosti o novem C3 aircross, ki bo prav tako na voljo z bencinskimi kot električnimi motorji, bo znanih prihodnje leto. Na ceste ta avtomobil prihaja okrog leta 2025.