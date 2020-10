"Samodejna" vožnja: Mercedes prvi, Tesla šele šesta #video

Delovanje, vsakodnevna uporabnost in vsiljivost asistenčnih sistemov se močno razlikuje od proizvajalca do proizvajalca. Tega se zavedajo tudi pri Euro NCAP, zato so preizkusili nekaj najnovejših modelov, ki imajo vgrajene že zametke avtonomne tehnologije. Presenetljivo na vrhu ni Teslin model 3, osvojil je šesto mesto, najbolje izpopolnjene asistenčne sisteme, ki so osnova za avtonomno vožnjo, ima mercedes-benz GLE.

Dandanes praktično ni več avtomobila brez vsaj nekaterih nujnih varnostnih pomagal. Večina proizvajalcev v sklopu dodatne opreme ponuja tudi različne sisteme, ki prinašajo še več varnosti in tudi zametke avtonomne tehnologije. Pri tem ne prednjačijo le proizvajalci premijskih avtomobilov, temveč je večina te tehnologije na voljo tudi pri cenovno povsem dosegljivih modelih.

Tesla dvakrat najboljše, enkrat najslabše

Mercedesov sistem je, sodeč po Euro NCAP, najbolj vsestranski in učinkovit, takoj za njim je umetna pamet na BMW seriji 3 in na tretjem mestu je pristal audi Q8. Na presenečenje številnih, verjetno tudi same Tesle, je model 3 pristal šele na šestem mestu. Pred njim sta uvrščena še ford puma in volkswagen passat.

rezultat vozilo asistenčni sistemi voznikov vpliv varnostna varovalka ocena 1 mercedes-benz GLE 86 85 89 zelo dobro 2 BMW serije 3 82 83 90 zelo dobro 3 audi Q8 83 78 84 zelo dobro 4 ford kuga 66 73 86 dobro 5 volkswagen passat 76 79 61 zmerno 6 tesla model 3 91 36 95 zmerno 7 nissan juke 52 70 72 zmerno 8 volvo V60 71 78 49 zmerno 9 renault clio 62 69 43 vstopno 10 peugeot 2008 61 74 40 vstopni

Kako so prišli do končnih ocen?

Euro NCAP je testiral le en model vsake znamke in določil tri ključne faktorje: asistenčni sistem, voznikov vpliv in varnostna Tesla se je odlično odrezala v dveh sklopih, a dobila najslabšo oceno pri sklopu voznikov vpliv. Foto: EuroNCAP varovalka. V prvem sklopu so merili dejansko zmogljivost in učinkovitost sistemov v kontroliranem okolju, a s scenariji iz vsakdanjega prometa.

Varnostna varovalka prikazuje oceno, kako so se avtomobili odzvali na blokirane senzorje in koliko časa je lahko voznik pustil voziti avtomobil, ne da je imel roke na volanu. Ocenjevali so tudi, kako je avtomobil poskušal zavarovati potnike v primeru težav.

V obeh zgornjih sklopih je tesla 3 dobila največ točk, daleč najmanj jih je dobila v sklopu voznikov vpliv. Tam so analizirali znanje, ki ga je voznik dobil pred uporabo funkcij in same omejitve sistema. Ocenjevali so tudi navodila, kako ravnati s sistemi delno avtomatizirane vožnje. Zmagovalec mercedes GLE je bil v vseh treh sklopih med najboljšimi, zato je pristal na prvem mestu.