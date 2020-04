Rezervirajte svoje vozilo kar preko spleta!

Oglasno sporočilo

Pri največjem trgovcu vozil v Sloveniji, Porsche Inter Auto , že vrsto let ponujajo svojo bogato in izpopolnjeno ponudbo vozil na svoji spletni strani. V času, ko so prodajni saloni zaprti, pa so nas presenetili, saj so se med prvimi v Sloveniji domislili prav inovativne ideje. Sedaj si lahko rezervirate izbrano vozilo na daljavo, kar prek spleta. Na voljo pa je tudi videoogled avtomobila, s katerim želijo predstaviti vse podrobnosti in opremo vozila! Ta čas, ko so saloni zaprti, je še kako pomembna dobra ideja, kako strankam priti naproti.

In kaj je najboljše pri trenutni akciji – ONLINE NAKUP VOZIL? Stranka rezervira svoje sanjsko vozilo na spletu in si tako zagotovi akcijsko ceno! Velja za vse online rezervacije izbranih rabljenih vozil na strani www.porscheinterauto.net. Akcija velja za spletne rezervacije, opravljene do 30. 04. 2020!

PREVERITE IZBRANA RABLJENA VOZILA - rezervirajte na spletu in prihranite!

Rok Florjanc, vodja prodaje rabljenih vozil pri Porsche Inter Auto pravi, da beležijo zadnje dni bistveno večji obisk na njihovi spletni strani in tako so se hitro domislili inovativne ideje. Vprašali smo ga za nekaj več informacij o takem načinu prodaje vozil.

Zakaj ste se odločili za nov pristop prodaje rabljenih vozil?

V času, ko so naši prodajni saloni zaprti, je bilo nujno potrebno poiskati in realizirati nove možnosti za prodajo vozil. Že takoj na začetku smo imeli povečan obisk naše spletne strani www.porscheinterauto.net in tako je bila edina smiselna odločitev, da začnemo s prodajo oz. rezervacijo vozil na daljavo. Strankam pošljemo prek spleta dodatne fotografije oz. vsako podrobnost. Naj omenim še bistvene prednosti v ponudbi naših rabljenih vozil: preverjena zgodovina, akcijsko financiranje vozil, program Das Welt Auto ter možnost dodatnega jamstva do dveh let.

Zakaj bi se stranka odločila za nakup avtomobila na tak način? Testne vožnje trenutno niso možne, kako si stranka lahko zagotovi varen nakup?

Na tem mestu bi izpostavil nekaj naših prednosti, za katere verjamemo, da smo uspešni in tudi bomo s takim načinom prodaje. Izpostavil bi, da imamo pri Porsche Inter Auto na voljo odlično ponudbo, ki ta trenutek šteje več kot 1.395 vozil iz zaloge, poleg tega pa si stranke z nakupom bona zagotovijo aktualno akcijsko ceno. Tako imajo stranke možnost nakupa vozila po precej ugodnejši ceni kot prej. Strankam je na voljo naša celotna prodajna ekipa, na voljo pa je tudi videoogled in spletni pogovor s pomočjo aplikacij, kot so Skype, Whatsapp, Viber in Facetime. Ponujamo možnost neposredne komunikacije s svojimi strankami kljub omejitvam stikov. Ne ponujamo pa le videoklepet, ampak želimo strankam čim bolj celovito predstaviti vse podrobnosti vozila in odgovoriti na vsa njena vprašanja, poudarja Rok Florjanc.

Seveda so prodajalci na voljo tudi za telefonske pogovore, stranke odgovor na želena vprašanja prejmejo nemudoma (v živo). Po vplačilu bona v spletni trgovini ali preko predračuna lahko stranka avtomobil prevzame najkasneje v roku enega meseca, ko bomo imeli poslovalnice ponovno odprte. Skozi celotni proces stranka dobi občutek varnega nakupa vozil, predvsem zaradi priporočenega dodatnega jamstva, ugodnega avtoleasinga ter transparentne komunikacije.

Kaj se zgodi, ko stranka nakaže rezervacijski znesek?

Naj vam za začetek povem, kako sploh je videti rezervacija vozil. Stranka si najprej izbere želeno vozilo, nato pa lahko izbira med dvema načinoma plačila rezervacije v višini 500 €. Ko prejmemo znesek, stranki pošljemo potrdilo o plačilu in pošljemo bon. Izbrano vozilo lahko stranka prevzame en mesec po odprtju naših poslovalnic. Če se stranka za izbrano vozilo ne odloči, lahko znesek uporabi za nakup drugega vozila iz naše celotne ponudbe (na zalogi kar 1.350 vozil).

Zaupajte nam, kako uspešna je akcija – on line prodaje vozil?

Nadvse presenečeni smo nad izjemnim odzivom, že v prvih dneh po objavljeni akciji smo strankam rezervirali veliko več vozil, kot smo pričakovali. V zadnjih dneh pa je akcija izjemno uspešna in se vsem strankam zahvaljujemo za odličen odziv. Potrudili se bomo, da za vsako stranko najdemo pravo vozilo - seveda po odlični akcijski ceni, zaključi pogovor Rok Florjanc, vodja prodaje rabljenih vozil pri Porsche Inter Auto.

