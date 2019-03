Revoz čaka odločitev: bridko slovo znamke Smart?

Pred Smartom je težko leto, saj bo do konca leta znana njegova usoda. Foto: Ciril Komotar

Električna prihodnost ali dokončno slovo?

Daimler, ki ima pod svojim okriljem tudi Mercedes-Benz, počasi izgublja potrpljenje, kar zadeva njegovo majhno avtomobilsko znamko Smart. Novi šef Ola Kallenius, ki bo kmalu nadomestil legendarnega Dieterja Zetscheja, bi brez premišljevanja ukinil znamko, če bo to potrebno, so zapisali pri nemškem časopisu Handelsblatt.

Smart je vse od ustanovitve leta 1998 nizal neuspehe in v dvajsetih letih pokuril več milijard evrov. Pri Daimlerju ne razkrivajo, kakšne izgube jim je v teh letih prinesel Smart, a analitiki so sklepčni, da se izgube štejejo v milijardah. Ravno zaradi slabih prodajnih rezultatov želijo Smart preoblikovati v povsem električno znamko, ki poudarja mobilnost v mestih. A ta korak je izredno drag in tvegan.

V novomeškem Revozu poleg twinga izdelujejo tudi model forfour. Propad znamke bi povzročil luknjo v proizvodnji. Foto: Gregor Pavšič

Bo Smart pokopal Renault?

Da bi pri Daimlerju znižali stroške razvoja novih modelov, so modela fortwo in forfour razvili skupaj z Renaultom. Francozi so s skupnim znanjem izdelali novo generacijo twinga, a govorice nakazujejo, da bi radi pri Renaultu prekinili partnerstvo. To bi še poglobilo krizo Smarta.

Slabe novice za novomeški Revoz, kjer so luknjo v proizvodnji krpali z vrnitvijo proizvodnje clia. Ob popolni ukinitvi modela forfour bi se težave v proizvodnji še stopnjevale.

V Sloveniji je Renault lani prodal 206 twingov (predlani 209), Smart pa le 54 modelov forfour. Oba modela sta tako povsem v senci le malenkost dražjega clia. Teh so lani Renaultovi trgovci v Sloveniji prodali več kot 3.900. Smart ima težave tudi na svetovni ravni. V lanskem letu je prodaja padla za 4,6 odstotka, na 128.802 avtomobilov.