Resnica ali mit: ideja o solarnem avtu živi! #foto

Čeprav ideja o solarnem avtomobilu ni nova, do sedaj še ni nikomur uspelo izdelati avtomobila, ki bi ga poganjala izključno električna energija. Lightyear one se temu približa, saj je zmožen na uro napolniti baterijo in podaljšati električni doseg za dvanajst kilometrov v Ljubljani pa glede na njihove podatke tudi do 59 kilometrov na dan. Nizozemci so že pričeli pobirati naročila za 150 tisoč evrov vreden avtomobil, ki bo na ceste zapeljal na začetku leta 2021.

V ospredju je učinkovitost pogona in aerodinamična karoserija, s tem so lahko doseg podaljšali na 725 kilometrov. Foto: Lightyear

Večkratni zmagovalci tekem solarnih avtov

Lightyear one je novi solarni električni avtomobil, ki so ga razvili večkratni zmagovalci tekem s solarni avtomobili. Nizozemsko Solarne celice so nameščene na pokrovu motorja, strehi in zadnjem steklu. Foto: Lightyear zagonsko podjetje je znanje pridobilo z izkušenj in solarni avtomobil vsaj za odtenek približalo širšim množicam.

Ker solarne celice še vedno ne morejo v celoti poganjati električnega avtomobila so pri Stella Lux poudarili aerodinamično učinkovitost karoserije, pri gradnji uporabili ogljikova vlakna in povečali površino solarnih celic. S tem so znatno izboljšali učinkovitost pogonskega sklopa in ima lightyear one kar 725 kilometrov dosega po merilnem ciklu WLTP, kljub nameščeni majhni bateriji.

''Težave urejamo s pomočjo izredne učinkovitosti. Po eni strani to vodi k izrednemu dosegu 725 kilometrov, kljub majhni bateriji. Po drugi strani se lahko polni neposredno s pomočjo sonca in ker je njegova poraba energije zelo majhna ustvari na letni ravni do 20.000 kilometrov energije,'' je ob razkritju dejal Lex Hoefsloot, izvršni predsednik in soustanovitelj podjetja Lightyear.

Petsedežni električni avto poganjajo štirje individualni elektromotorji vgrajeni v sama kolesa, vendar niso zelo močna, saj naj bi potreboval avto pri pospešku od 0 do 100 kilometrov na uro deset sekund.

Do dvanajst kilometrov dosega na uro

Avto poganjajo štirje elektromotorji, ki so vgrajeni v vsako kolo. Foto: Lightyear Najbolj zanimiva je trditev, da bi se avto lahko polnil izključno preko solarne energije, ki jo ustvarijo solarne celice. ''Za razliko od običajnih sončnih celic, naše celice delujejo neodvisno. Tudi, če je del strehe ali pokrova motorja v senci, druge celice še naprej učinkovito zbirajo sončno energijo. Naše sončne celice namreč zagotavljajo približno 20% več energije kot tradicionalne,'' je dejal Hoefsloot.

Seveda je izkoristek solarnih celic odvisen od države, kjer se nahaja avtomobil. Toda v sončnih dneh naj bi se doseg avtomobila preko sončnih celic v eni uri podaljšal za dvanajst kilometrov. Ker imajo na spletni strani zelo zanimiv kalkulator izkoristka sončne energije smo preverili koliko energije bi s pomočjo sonca pridobili v Ljubljani. Njihov kalkulator pravi, da bi v poletnih mesecih baterijo na dnevni ravni lahko s pomočjo sonca napolnili za 38 kilometrov na dan. Na letni ravni pa 59 kilometrov na dan oziroma bi pridobili toliko energije, da kar 62 dni ne bi bilo potrebno polniti avto preko električne vtičnice.Lightyear one ima sicer omogočeno polnjenje s hitrostjo 22 ali 60 kilovatov.

Cene za avto se pričnejo pri 149 tisoč evrih, za zdaj pa so mogoče le rezervacije. Zanjo je potrebno vplačati 119 tisoč evrov, prvi avtomobili pa bodo na ceste zapeljali na začetku leta 2021.

Nizozemci so že pričeli pobirati rezervacije in so našli že 100 kupcev. Foto: Lightyear

Foto: Lightyear