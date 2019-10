Kdaj ostrejši nadzor na avtocestah?

Anže Albreht si že šest let prizadeva za večjo varnost na slovenskih cestah in po veliko truda opaža izboljšanje pri ustvarjanju reševalnega pasu. Foto: Gašper Pirman

Le Italijani nimajo takšnega zakona

Letos jeseni sta minili dve leti od spremembe zakona vzpostavitve tako imenovanega reševalnega pasu na avtocestah in hitrih cestah, ko se tam začne zgoščevati promet in obstaja nevarnost zastojev. Zakon je oktobra leta 2017 natančno določil, kako se morajo razporediti vozila in kako naj omogočijo prehod intervencijskih vozil, obenem pa predvidel tudi globe za kršitelje zakona. Položaj na avtocestah se je v zadnjih letih ob zastojih močno izboljšal, a se občasno še vedno pojavi zelo neučinkovito razvrščanje in s tem močno oteženo reševanje.

Kot pravi Albreht, ne pozna odgovora na vprašanje, zakaj se včasih ustvari reševalni pas, včasih pa vozniki popolnoma odpovejo. Prav tako to ni odvisno od regije ali lokacije na cesti. "Tako kot pri fantomskih zastojih nastanejo tudi fantomski reševalni pasovi. Če prvih deset, dvajset avtov naredi reševalni pas, sledijo tudi preostali. A do konca kolone se lahko ta pas kar naenkrat konča. Zakaj se to zgodi, preprosto ne znamo razložiti," je še povedal.

Za nepravilno razvrščanje prav tako niso krivi vozniki tujih držav. Prav vse sosednje države z izjemo Italije imajo zakonsko določeno, da morajo v primeru zastoja ali nesreče ustvariti reševalni pas.

Predaji mitsibushija L200 se je pridružil tudi srebrni odbojkar Jan Kozamernik, ki podpira zavod Ustvarimo reševalni pas na avtocestah. Foto: Gašper Pirman

Nemčija proti Sloveniji: globe primerljive, število prekrškov ne

Primerjava Slovenije in Nemčije pokaže, da so zagrožene globe precej primerljive. Razlikujejo se v dveh kazenskih točkah in enomesečni prepovedi vožnje, ki jih prekrškar dobi v Nemčiji. V Sloveniji znaša globa 200 evrov, v Nemčiji pa (odvisno od posledic dejanja) od 200 do 320 evrov.

Večje razlike so v izrečenih kaznih. V Sloveniji je bilo lani takih primerov osem, v resda precej večji Nemčiji 2.400. To pomeni malce manj kot 500 tisoč evrov, ki so jih neprevidni vozniki vplačali v državno blagajno.

V šestih letih se je stanje močno izboljšajo

Anže je že šest let s srcem, dušo in časom predan akciji Reševalni pas. V tem času je praktično nešteto ur posvetil ozaveščanju javnosti in zdaj ponosno ugotavlja, da se je stanje glede te problematike v zadnjem času izboljšalo. Poleg nalepk, letakov, delavnic in obiskov na različnih dogodkih bo zdaj udeležence v prometu na nujnost reševalnega pasu na avtocestah opozarjal še iz novega mitsubishija L200.

Gre za nadaljevanje sodelovanja in nagrado za dobro delo, ki ga opravlja, ter hkrati za novo priložnost ozaveščanja ljudi, da vsaka sekunda šteje in odloča o življenju ali smrti.