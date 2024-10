Renault razširil ponudbo: nov športni terenec že na voljo v Sloveniji

Z napredno tehnologijo, prilagodljivo notranjostjo, izjemno prostornostjo in kompaktnimi zunanjimi dimenzijami novi Renault Symbioz prinaša svež veter na slovenski avtomobilski trg. Zasnovan je z mislijo na družine, ki potrebujejo vsestranskost, učinkovitost in moderno obliko, a brez kompromisov pri udobju ali povezljivosti. Renault Symbioz združuje najboljše lastnosti znamke Renault, obenem pa prinaša inovativne rešitve, ki bodo navdušile vse voznike, ki prisegajo na napredno tehnologijo in varnost.

Z dolžino 4,41 metra in širino 1,79 metra Renault Symbioz ponuja popolno ravnovesje med okretnostjo v mestnem okolju in prostornostjo, ki jo zahteva sodobna družina. Njegova zunanjost je kompaktna, kar omogoča enostavno manevriranje po ozkih mestnih ulicah in parkirnih prostorih, medtem ko notranjost vozila preseneča z odprtostjo in prilagodljivostjo. Njegova zunanjost sledi trendom modernega oblikovanja z natančno izklesanimi linijami in osveženo podobo, ki vključuje napredno panoramsko streho solarbay.

Notranjost se prilagaja potrebam potnikov

Notranjost vozila je zasnovana z mislijo na udobje in prilagodljivost. Prostoren prtljažnik, ki meri od 492 do 624 litrov, se prilagaja potrebam potnikov in hkrati omogoča več prostora za prtljago ali športno opremo. Zadnja klop se namreč lahko premakne za dodatnih 16 centimetrov naprej, kar omogoča prilagodljivost pri organizaciji notranjosti.

Foto: Renault

Foto: Renault

Ena najbolj izstopajočih značilnosti Symbioza je panoramska streha solarbay s prilagodljivo prosojnostjo. Voznikom in potnikom omogoča, da uživajo v naravni svetlobi in toplotnem udobju vse leto. Štiri nastavitve prosojnosti se prilagajajo potrebam – povsem prozorno steklo, povsem zamračeno steklo, zamračitev stekla samo na prednjem delu ali samo na zadnjem delu.

Panoramska streha solarbay s prilagodljivo prosojnostjo kar se da omeji učinek rastlinjaka v notranjosti avtomobila in učinkoviteje ohranja toplotno ugodje kot mehanski zastor, kar velja tako poleti kot pozimi. Nastavitve strehe lahko enostavno prilagodite ročno ali pa uporabite glasovne ukaze prek Google Assistanta.

Foto: Renault

Elegantna tehnologija za vsakdanjo uporabo

Renault Symbioz ne nudi le prostorne in funkcionalne notranjosti, ampak tudi napredno tehnološko opremo, ki olajša vsako vožnjo.

Električno pomična zadnja vrata z možnostjo prostoročnega upravljanja so izjemno priročna, lahko jih odprete z dotikom gumba ali celo z enostavnim zamahom noge pod senzorjem v zadnjem odbijaču – popolna rešitev za trenutke, ko imate polne roke. Električno odpiranje lahko upravljate tudi s kartico ali z gumbom na zadnjih vratih, kar vozniku prinaša dodatno udobje in praktičnost.

Foto: Renault

Električno so nastavljivi tudi prednji sedeži, ki tako prispevajo k maksimalnemu udobju in optimalni vozniški izkušnji.

Varna vožnja z naprednimi asistenčnimi sistemi

Renault Symbioz izstopa tudi z varnostjo in naprednimi asistenčnimi sistemi. Vozilo je opremljeno s kar 27 sistemi za pomoč pri vožnji, ki omogočajo popolno podporo v vseh razmerah. Med njimi so funkcija prepoznavanja prometnih znakov z opozorili na prehitro vožnjo, sistem za samodejno zaviranje v sili med vzvratno vožnjo in prilagodljiv pametni regulator hitrosti. V primeru vzvratne vožnje, ko senzorji zaznajo oviro, vozilo samodejno zavira, če se voznik na opozorilo ne odzove. Sistem deluje pri hitrosti med tri in deset kilometrov na uro, kar poveča varnost pri manevriranju v tesnih prostorih.

Foto: Renault

Poleg tega vključuje tudi druge napredne varnostne funkcije, kot so opozorilo na mrtvi kot, pomoč za ohranjanje voznega pasu, opozorilo na voznikovo nepozornost in samodejno zaviranje v sili na križiščih.

Navigacija, predlogi glede vožnje in nastavitve ambienta se prilagajajo uporabnikovim navadam ter zagotavljajo intuitivno uporabniško izkušnjo na ravni pametnega telefona.

Foto: Renault

Pogonski sklop E-Tech full hybrid: učinkovitost brez kompromisov

Eden od najmočnejših adutov Renaulta Symbioza je njegov pogonski sklop E-Tech full hybrid, ki združuje udobje, tiho vožnjo in izjemno učinkovitost. Ta hibridni sistem omogoča, da vozilo vedno spelje na električni pogon, kar je še posebej uporabno v mestnem prometu, saj omogoča do 80 odstotkov vožnje po mestu na elektriko. S tem sistemom lahko vozniki prihranijo kar do 40 odstotkov goriva v mestnem ciklu v primerjavi z običajnimi bencinskimi motorji. Na avtocesti pa Symbioz poganja motor z notranjim izgorevanjem, kar zagotavlja optimalno porabo goriva, ki znaša le 4,6 litra na sto kilometrov.

Najboljši čas za nakup novega Renault Symbioza je zdaj! Odpeljite svoj novi Symbioz z Mobilize Financial Services in izkoristite aktualno ponudbo za Renault Symbioz Evolution E-Tech Full Hybrid 145, ki je na voljo že za 27.190 evrov z ugodnostmi do 2.500 evrov in petletnim jamstvom. Ob financiranju vozila Renault Symbioz Evolution E-Tech Full Hybrid 145 prek Mobilize Financial Services pridobite naslednje ugodnosti: popust v višini tisoč evrov

bonus ob financiranju v višini tisoč evrov

bon za zimske pnevmatike v vrednosti 500 evrov

brezplačno jamstvo za pet let ali do sto tisoč kilometrov (karkoli se zgodi prej) Velja ob financiranju z Mobilize Financial Services. Več tukaj.

Sklepna ocena: Renault Symbioz ponuja popolno kombinacijo tehnologije, udobja in vsestranskosti, kar ga uvršča med najbolj priljubljene izbire sodobnih družin, ki iščejo vozilo z inovativnimi rešitvami in ekološko osveščenim pogonom. Prinaša svežo in praktično izbiro na slovenski trg kompaktnih vozil SUV, pri čemer s samopolnilnim hibridnim pogonom in prilagodljivo notranjostjo ustreza širokemu spektru potreb voznikov. Ponuja uravnoteženo kombinacijo privlačnega dizajna, ekonomičnosti in praktičnih rešitev, kot so premična zadnja klop, velik prtljažni prostor in napredna panoramska streha solarbay. S sodobnim in dostopnim pristopom bo Symbioz zagotovo našel svoje mesto med kupci, ki cenijo premišljene rešitve in udobje. PRIDOBITE VEČ INFORMACIJ ŽELIM PONUDBO PRIJAVITE SE NA TESTNO VOŽNJO