Renault proti VW: takšno je stanje v Sloveniji pred finišem

Novembra so uspeli avtomobilski trgovci v Sloveniji prodati 2.173 avtomobilov manj kot v tem mesecu lanskega leta. Prodaja avtomobilov na letni ravni s 25-odstotnim padcem. Za prvo mesto na bruto trgu se bosta zadnji mesec v izenačeni tekmi potegovala Renault in Volkswagen.

Omejitve poslovanja trgovskih centrov so spet vplivale na prodajo novih avtomobilov. Novembra je prodaja padla za 33 odstotkov, primerjano z novembrom lanskega leta. Skupno so trgovci prodali 3.565 novih avtomobilov, lani v tem mesecu 5.323. To so podatki za bruto avtomobilski trg, torej tudi z izvozom vozil v tujino.

Na letni ravni je prodaja po enajstih mesecih padla za 25,2 odstotka. Trenutni izplen trgovcev je 51.346 vozil, lani v tem času že 68.714, kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije.

Foto: Gregor Pavšič

Skoraj vsaki tretji prodani novi avtomobil je znamke Renault ali Volkswagen

Na bruto trgu se v zadnjem mesecu obeta tesen obračun za končno prvo mesto. Renault je od spomladi zasedal prvo mesto, pred decembrom pa ima pred Volkswagnom le še 51 avtomobilov prednosti. Renault je prodal 8.081, Volkswagen pa 8.030 novih avtomobilov. Skupaj obe znamki obvladujeta 30-odstotkov slovenskega avtomobilskega trga.

Tretjeuvrščena Škoda jih je prodala 5.378, sledijo še Hyundai (3.190), Peugeot (3.133) in Dacia (2.737).

Tudi med posameznimi modeli najbolje kaže Renaultu s cliom, ki je do zdaj najuspešnejši posamezni model. Prodali so jih 3.752. Drugouvrščena škoda octavia je našla 1.736 novih lastnikov.