Renault po 30 letih obuja kultno katrco #foto

Renault 4 je bil pred 60 leti odgovor na citroena 2CV oziroma spačka. V več kot desetih tovarnah po vsem svetu so izdelali več kot osem milijonov legendarnih katrc. Te so bile z dokaj preprosto mehansko zasnovo dejansko napoved avtomobilov za prihodnost, saj so združevale tako zasnovo enoprostorskega vozila kot z večjo oddaljenostjo od tal tudi današnjih križancev.

Koncept moderne katrce bodo razkrili v Parizu

Posledično so pri Renaultu sledili temu zgledu in pod taktirko glavnega oblikovalca Gillesa Vidala izdelali koncept moderne reinkarnacije katrce. Ta ima pričakovano električni pogon in vsaj v konceptni izvedbi izrazito terensko namembnost.

Medtem ko je bil originalni renault 4 dolg le 3,6 metra, bo novi koncept zagotovo daljši. Več podrobnosti bo znanih po uradnem razkritju, ki ga Renault načrtuje 17. oktobra med avtomobilsko razstavo v Parizu.

Katrco so nazadnje izdelovali le še v tovarni Revoz v Novem mestu, kjer se je konec leta 1992 s proizvodnega traku umaknila novemu modelu clio. Zadnji renault 4 iz Novega mesta je bil namenjen zbirki Tehniškega muzeja Slovenije.

