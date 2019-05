Renault odgovarja: megane z novim dizelskim motorjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Renault megane je na ceste zapeljal pred tremi leti, zato Francozi že odgovarjajo na vse večji pritisk tekmecev z novim 1,7-litrskim dizelskim motorjem s 110 kilovati, ki se bo pridružil modeloma blue DCi 95 in 115.

Renault z novim motorjem širi motorno paleto in z najmočnejšim dizlom v ponudbi nagovarja širši krog kupcev. Foto: Klemen Korenjak

Najmočnejši izmed trojice

Novi 1,7-litrski blue DCi motor se bo s 110 kilovati (150 KM) in 340 njutonmetri zavihtel na sam vrh motorne ponudbe. Skupaj s 6-stopenjskim dvosklopkovnim samodejnim menjalnikom bo iskal predvsem tiste nekoliko bolj zahtevne kupce, ki si želijo za odtenek bolj poskočen avtomobil. Tako gnani megane potrebuje do stotice 9,3 sekunde in doseže maksimalno hitrost 205 kilometrov na uro. Novi motor bo na voljo tudi za karavansko različico.

Kot obljubljajo v tovarni, znaša po korigiranem merilnem ciklu NEDC povprečna poraba goriva 4,6 litra v kombiniranem načinu oziroma 5,3 v mestu ali 4,3 litra med vožnjo po regionalnih cestah. Motor izpusti v zrak 124 gramov ogljikovega dioksida na prevožen kilometer.