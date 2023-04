Referendum v Parizu: skoraj nihče ni prišel, a odločitev bo veljala

Električni skiroji so tudi v Franciji zelo priljubljena oblika nove mobilnosti v mestih. Francozi jih imajo več kot milijon. Enako tudi v Parizu, kjer pa je bila županja Anne Hidalgo podpisnica referenduma, da prepovedo souporabo oziroma najeme skirojev. Pariz je bil poln takih skirojev, saj so jih uporabniki puščali (in nato spet najemali) brez urejenih “parkirnih” točk. Tri podjetja (Lime, Tier in Dott) so imela dovoljenje Pariza za oddajo in vsako med njimi je dnevno upravljalo do pet tisoč električnih skirojev.

Ti so bili uspešna alternativa uporabi avtomobila, ki jih želi prav županja v veliki meri umakniti iz središča mesta. Skiroji prek najema so bili priljubljeni tudi zato, ker se uporabnik s tem izogne nevarnosti kraje njegovega zasebnega skiroja.

Izjemno nizka udeležba na referendumu, a odločitev bo obstala

Referendum je imel sicer izjemno nizko, komaj osemodstotno udeležbo. Omenjena podjetja so mesto prosila, naj glasovanje izvedejo v elektronski obliki - velika večina njihovih uporabnikov je namreč stara od 18 do 24 let. Mesto je prošnjo zavrnilo, ti mladi pa očitno na klasični referendum niso želeli. Naposled je proti souporabi skirojev glasovalo 89 odstotkov tistih, ki so se na prvoaprilski dan vendarle oddali glas na referendumu.

Skiroji za souporabo se bodo iz Pariza umaknili s prvim septembrom, na zasebno rabo pa referendumska odločitev ne vpliva.

Lani je v Parizu v nesrečah s skiroji umrle tri osebe, več kot 400 pa je bilo poškodovanih.