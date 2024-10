Real Madrid z "bavarci": katerega je izbral Luka Modrić? #foto

BMW je nogometaše Real Madrida opremil z novimi avtomobili, ki pa so tokrat le električni in priključni hibridi.

BMW je tretje leto pokrovitelj nogometnega kluba Real Madrid in tako so nogometašem podelili nove izbrane avtomobile. Med temi so le povsem električni avtomobili in pa tudi priključni hibridi.

Foto: BMW

Najdražji BMW za 24-letnika

Najdražji avtomobil si je izbral Vinícius Júnior, ki bo vozil BMW i7 s kar precej dodatne opreme. Cena njegovega avtomobila znaša več kot 186 tisoč evrov. Enak avtomobil, a v nekoliko manj prestižni specifikaciji s ceno 139 tisočakov, bo vozil tudi mladi turški igralec Arda Güler.

Napadalec Kylian Mbappé bo vozil športnega terenca, in sicer model XM v različici priključnega hibrida. Enak avtomobil pripada tudi angleškemu igralcu Judu Bellinghamu. BMW XM bo med drugimi vozil tudi Hrvat Luka Modrić.

Igralci so izbrali vsaj raven BMW i5, ki ga bo v različici M60 xDrive vozil tudi trener Carlo Ancelotti. Edina izjema z manjšim avtomobilom je Nemec Antonio Rüdiger, ki se je za vožnjo v Madridu zadovoljil z BMW iX2, ki ima ceno 58 tisoč evrov.

Foto: BMW

Foto: BMW