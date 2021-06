Rdeča preproga in zvedavi pogledi: avtomobilska novost v Ljubljani

Znamka športnih avtomobilov Porsche v Sloveniji uvaja zanimivo novost, in sicer razstavni prostor v središču Ljubljane, ki bo namenjen gradnji prepoznavnosti znamke in ne neposredni prodaji avtomobilov. To je prva tovrstna Porschejeva pop-up trgovina v širši regiji in bo v središču prestolnice ostala vsaj do januarja prihodnje leto.

Prodajni salon bo vrata uradno odprl v ponedeljek. Foto: Gregor Pavšič Na dobrih sto kvadratih površine bo v središču Ljubljane, in sicer nasproti Kongresnega trga − to je križišče Tomšičeve ulice in Slovenske ceste − vsaj pol leta tako imenovani Porschejev pop-up razstavni salon.

Za avtomobilske trgovce je to vsaj v zadnjem obdobju novost. Porsche bo na lokaciji, mimo katere se vsakodnevno sprehaja na tisoče ljudi, predvsem predstavljal in dodatno gradil svojo znamko. Ta je danes vpeta med tradicijo (predvsem modeli 911) in novimi izvedenkami avtomobilov, pa tudi elektriko. Lani in letos so do konca maja v Sloveniji prodali 16 električnih taycanov.

Primernih prostorov, ki bi sprejeli avtomobil, v središču Ljubljane ni veliko

"Najti primerno lokacijo v središču Ljubljane je bil kar velik zalogaj. Potrebovali smo prostor, v katerega lahko pripeljemo avtomobil," je povedal Vasja Potočnik, direktor znamke Porsche v Sloveniji.

Notranjost poslovnega prostora, ki je pred tem nekaj mesecev samevala, so morali nekoliko izprazniti in jo opremiti skladno s Porschejevimi standardi − okno izložbe, ki ima maso 280 kilogramov, se lahko odstrani in tako omogoči dostop oziroma izvoz avtomobila. Vsa dela pa so opravila slovenska podjetja.

Razstavljen je trenutno porsche taycan turbo S. V Sloveniji so lani in letos do konca maja prodali 16 taycanov. Foto: Gregor Pavšič

Prostor namenjen za konfiguracijo avtomobilov. Foto: Gregor Pavšič

"To je dolgoročen projekt. Uspešnosti tega salona ne bomo izmerili že čez nekaj mesecev in tudi ne glede na podatke, kot so število obiskov ali testnih voženj," pravi Vasja Potočnik, direktor znamke Porsche v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič

"Radi bi pritegnili tako mlade dijake in študente kot tudi starejše, ki se bodo sprehajali mimo, in jim pobližje predstavili svojo znamko. To je dolgoročen projekt. Uspešnosti tega salona ne bomo izmerili že čez nekaj mesecev in tudi ne glede na podatke, kot so število obiskov ali testnih voženj. Tu bomo prirejali tudi zanimive tematske večere, saj bližnja okolica to omogoča," je dodal Potočnik.

Najbližji tovrstni salon imajo v Grčiji, kjer pa so ga postavili le v velik trgovski center. Imajo pa ga Nemci, in sicer v Berlinu. V širši regiji je tako taka poteza prava novost.

V salonu taycan, sledita tudi 911 carrera 4S in macan …

Trenutno je v salonu taycan turbo S. Kmalu pa ga bo zamenjal taycan v novi različici cross turismo, nato pa še porsche 911 carrera 4S in prenovljeni macan.

Prodaja znamke Porsche v Sloveniji je sicer stabilna, letos pa je "dobila nekaj pospeška" tudi z novelo davka na motorna vozila (DMV), ki je v Sloveniji občutno pocenil (in jih uskladil s cenami v večini Evrope) prav najdražje avtomobile. Na drugi strani pa se tudi ta znamka ni mogla skriti pred težavami s polprevodniki in posledično zamudami pri dobavah, kar pa je trenutno rak rana domala cele avtomobilske industrije.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič