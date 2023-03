Razočaranje tudi na borzi? To se dogaja s Teslo v zadnjih dneh.

Tesla je prejšnji teden pripravila zelo obsežen nastop pred svojimi investitorji (in svetovno javnostjo). Tam so podrobno predstavili svojo vizijo brezogljične prihodnosti in razkrili nekatere tehnološke novosti svojih avtomobilov. Tesla razvija tretjo platformo za svoje električne avtomobile, na kateri bo strošek proizvodnje za približno polovico manjši. Toda kdaj bi tak avtomobil lahko videli na cestah, nihče od Teslinih predstavnikov ni upal napovedati.

Foto: Reuters



Tesla je od leta 2018 močno popravila svoje poslovne izide. Pred petimi leti so imeli 21 milijard dolarjev prihodkov in skoraj milijardo dolarjev izgube, leta 2020 so s 721 milijoni dolarjev dobička prvič poslovali pozitivno, lani so imeli ob 81 milijardah prihodkov že 12,5 milijarde dobička. Gibanje vrednosti Tesline delnice je bilo dokaz, da so investitorji pričakovali tudi ta zelo želen podatek, čeprav bi bil v vsakem primeru zelo okviren in le delno zanesljiv. Potem ko je delnica v dneh pred dogodkom pridobivala na vrednosti, je nato v enem dnevu padla za več kot osem odstotkov oziroma 50 milijard dolarjev. Pred enim letom se je vrednost delnice približevala rekordu iz novembra 2021. Takrat je bila delnica vredna 407 dolarjev, trenutno je pri 196 dolarjih. V začetku leta je po Muskovem prevzemu Twitterja vrednost delnice padla na le dobrih 100 dolarjev, zdaj so je vrednost torej na polovici omenjene rekordne vrednosti. Vrednost družbe trenutno znaša 613 milijard dolarjev. Za primerjavo – Volkswagnova znaša 81 milijard evrov, Toyotina 213 milijard evrov.Tesla je od leta 2018 močno popravila svoje poslovne izide. Pred petimi leti so imeli 21 milijard dolarjev prihodkov in skoraj milijardo dolarjev izgube, leta 2020 so s 721 milijoni dolarjev dobička prvič poslovali pozitivno, lani so imeli ob 81 milijardah prihodkov že 12,5 milijarde dobička.

Poslovanje Tesle med leti 2018 in 2022:

prihodki dobiček 2018 21,4 mrd. USD -0,97 mrd. USD 2019 24,58 mrd. USD -0,86 mrd. USD 2020 31,53 mrd. USD 0,72 mrd USD 2021 53,82 mrd. USD 5,52 mrd. USD 2022 81,46 mrd. USD 12,56 mrd. USD

Foto: zajem zaslona

Veliki proizvodni upi za novo tovarno v Mehiki

Elon Musk se je s podobnimi napovedmi v preteklosti že večkrat opekel, saj na dogajanje v avtomobilski industriji vpliva veliko različnih dejavnikov. Tesla trenutno šele gradi tovarne, ki so nujne za nadaljnjo rast proizvodnje. Tako so prav prejšnji teden potrdili novo tovarno v Mehiki.

Ta bo zrasla na površini skoraj 17 kvadratnih kilometrov, vanjo bodo sprva vložili pet milijard dolarjev in zaposlili pet tisoč ljudi. Pozneje naj bi število zaposlenih naraslo na deset tisoč, v tej tovarni pa bi lahko letno izdelali tudi do milijon avtomobilov.

Velike novosti po letu 2025?

Po napovedih bodo napovedano novo generacijo avtomobila – to je domnevno najmanjši model Tesle, o katerem prejšnji teden niso dovolj konkretno govorili – najprej izdelovali prav v Mehiki in pozneje proizvodnjo širili še na ostale tovarne. Mehiško proizvodnjo bi lahko začeli v obdobju od 18 do 24 mesecev, torej vsaj sredi leta 2025.

To sovpada tudi s splošnimi trendi avtomobilske industrije, ki mnoge novosti napoveduje po letu 2025. Renault pripravlja električnega malčka, enako tudi Volkswagen – Nemci bodo prav tako na trg poslali novo evolucijo svoje električne platforme MEB, koncern Stellantis bo najprej s Peugeotom prav tako ponudil prve avtomobile z namenske električne platforme, tudi Toyota naj bi pripravlja resno nadgradnjo lastne platforme e-TNGA.

Foto: Peugeot

Foto: Renault

Foto: Gregor Pavšič