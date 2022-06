Razlika skoraj deset centov za liter: kje gorivo točiti najceneje na avtocesti

Potem ko se je danes iztekla ureditev določanja cen pogonskih goriv, so se pričakovane dvignile cene goriv po vsej Sloveniji. Zunaj avtocest in hitrih cest je treba za liter 95-oktanskega bencina plačati 1,755 evra in 1,848 evra za liter dizla. Nekaj razlik je tudi na avtocestah, kjer se cene za bencin gibljejo med 1,851 in1,944 evra oziroma med 2,002 in 2,046 evra za liter dizla.

Bencin je dražji za 19,5 centa, dizel pa za 18 centov

Pogled na cene goriv v Sloveniji sicer ne prinaša velikanskih razlik med samimi prodajalci goriv. Zunaj avtocest imajo prav vsi ceno postavljeno pri 1,755 evra za liter bencina in 1,848 evra za liter dizla. Nekaj manjših razlik je zaznati na avtocestah, kjer je trenutno najcenejši Petrol s ceno 1,851 evra za liter bencina in 2,002 evra za liter dizla. Cene na avtocestnih črpalkah MOL in OMV so za nekaj centov dražje. Pri MOL bencin stane 1,924 evra, dizel pa 2,056 evra za liter. Pri OMV imajo najdražji bencin, saj je cena na avtocestah postavljena pri 1,944 evra za liter bencina in 2,046 evra za liter dizelskega goriva.